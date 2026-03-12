【東京ディズニーランド開園43周年記念グッズ】 4月15日 発売予定

東京ディズニーランドにて、開園43周年を記念したグッズが4月15日より販売される。

今回、「トゥーンタウン」がモチーフになったポップでカラフルなぬいぐるみやぬいぐるみバッジ、ポストカード＆クリアホルダーなどが登場。親子や友達とも楽しめる、Tシャツやハット、ショルダーバッグなどもラインナップされている。

ぬいぐるみ

価格：各5,500円

くっつきぬいぐるみ

価格：2,700円

ショルダーバッグ

価格：5,500円

ぬいぐるみバッジ

価格：各2,500円

Tシャツ

価格：110-120cm 3,600円、ユニセックスワンサイズ 4,300円

110-120cm

ユニセックスワンサイズ

ハット

価格：3,600円

ウォッチ

価格：9,200円

シール＆マスキングテープ

価格：1,400円

ポストカード＆クリアホルダー

価格：900円

ピンバッジ

価格：1,400円

カンバッジ

価格：600円

ワッペンアクセサリー

価格：900円

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1,800円

レジャーシート

価格：1,800円

シャボン玉

価格：1,800円

キーチェーン

価格：1,000円

※全5種のうちどれか1つが入っている

※価格は1個の価格

キーチェーンセット

価格：5,000円

※全種類がそろったセット

※価格は1箱（全5種）の価格

フォトスタンド

価格：2,600円

デコレーションマグネットセット

価格：2,400円

ウォッシュタオル

価格：1,200円

ワイドバスタオル

価格：4,000円

きんちゃく

価格：900円

スタンプブック

価格：900円

スタンプが押せる時間は10時から19時までで、オリジナルグッズの引き換えは2026年6月30日まで。なお、パークの運営状況によってはキャストが別の場所にいる場合がある。

※販売終了次第、スタンプの押印は終了。詳しくは、「ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム」のキャストへお問い合わせください。

東京ディズニーランド開園43周年記念グッズ

4月15日 発売予定

【販売店舗】東京ディズニーランド：ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります（状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります）。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

※画像はすべてイメージです

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

(C)Disney