東京ディズニーランド、開園43周年記念したグッズを4月15日より販売ポップでカラフルなTシャツやぬいぐるみがラインナップ
東京ディズニーランドにて、開園43周年を記念したグッズが4月15日より販売される。
今回、「トゥーンタウン」がモチーフになったポップでカラフルなぬいぐるみやぬいぐるみバッジ、ポストカード＆クリアホルダーなどが登場。親子や友達とも楽しめる、Tシャツやハット、ショルダーバッグなどもラインナップされている。
ぬいぐるみ
価格：各5,500円
くっつきぬいぐるみ
価格：2,700円
ショルダーバッグ
価格：5,500円
ぬいぐるみバッジ
価格：各2,500円
Tシャツ
価格：110-120cm 3,600円、ユニセックスワンサイズ 4,300円
110-120cm
ユニセックスワンサイズ
ハット
価格：3,600円
ウォッチ
価格：9,200円
シール＆マスキングテープ
価格：1,400円
ポストカード＆クリアホルダー
価格：900円
ピンバッジ
価格：1,400円
カンバッジ
価格：600円
ワッペンアクセサリー
価格：900円
ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉
価格：1,800円
レジャーシート
価格：1,800円
シャボン玉
価格：1,800円
キーチェーン
価格：1,000円
※全5種のうちどれか1つが入っている
※価格は1個の価格
キーチェーンセット
価格：5,000円
※全種類がそろったセット
※価格は1箱（全5種）の価格
フォトスタンド
価格：2,600円
デコレーションマグネットセット
価格：2,400円
ウォッシュタオル
価格：1,200円
ワイドバスタオル
価格：4,000円
きんちゃく
価格：900円
スタンプブック
価格：900円
スタンプが押せる時間は10時から19時までで、オリジナルグッズの引き換えは2026年6月30日まで。なお、パークの運営状況によってはキャストが別の場所にいる場合がある。
※販売終了次第、スタンプの押印は終了。詳しくは、「ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム」のキャストへお問い合わせください。
東京ディズニーランド開園43周年記念グッズ
4月15日 発売予定
【販売店舗】東京ディズニーランド：ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム
※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります（状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります）。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください
※画像はすべてイメージです
価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります
(C)Disney