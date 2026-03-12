HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/12】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が3月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。

【写真】19歳K-POP美女「細すぎない引き締まった美脚」ミニスカで抜群プロポーション披露

◆ホン・ウンチェ、雨の日のミニスカコーデ


ウンチェは「雨の日は、サングラスをかけています」とつづり、雨の日のサングラス姿を投稿。白のチューブトップにレザージャケットを重ね、白のミニスカートからグレーのロングブーツに伸びるスラリとした脚が際立っている。

またカフェでのショットやウインクをしている自撮りショットも公開している。

◆ホン・ウンチェの投稿が話題


この投稿にファンからは「細すぎない引き締まった美脚」「スタイル抜群で眼福」「カメラ目線にキュンとしちゃう」「可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

