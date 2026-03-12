水迫畜産の取締役は「賠償を行うなどして責任をとる」

指宿市に本社を置く水迫畜産が牛肉の産地などを不正に表示し販売していた問題で、水迫畜産の役員が賠償金の請求があれば支払いに応じる考えを示しました。

農林水産省によりますと、水迫畜産は2023年1月から2024年1月にかけて、乳牛のホルスタイン種などを「黒毛和牛」と表示したほか、沖縄や宮崎県産を「鹿児島県産」と不正に表示していました。

水迫畜産の水迫栄治取締役は12日あさ、MBCの取材に対して「現状確認を進めて市町村ともやり取りし、賠償を行うなどして責任をとる。必ず原因を究明したい」と述べ、賠償金の請求があれば応じる考えを示しました。

ふるさと納税の返礼品にしていた姶良市 湯元敏浩市長は

なお、水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品として扱っていた姶良市の湯元敏浩市長は12日あさ、寄付者や関係者に対して謝罪しました。

（姶良市 湯元敏浩市長）「食の信頼を根底から覆す極めて深刻な内容。姶良市を寄付先に選んでくれた寄付者をはじめ、関係者には多大なる心配とご迷惑をかけたことを深くおわびする」

姶良市のほか、水迫畜産の商品を返礼品として扱っていた鹿児島市や指宿市、南九州市でも寄付者の洗い出しなどを進めています。

