「ニコルじゃなかったら…」藤田ニコル、候補に挙がっていた衝撃“本名”を明かす 第1子の名前は「まだ決まってないです」

「ニコルじゃなかったら…」藤田ニコル、候補に挙がっていた衝撃“本名”を明かす 第1子の名前は「まだ決まってないです」