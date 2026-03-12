「ニコルじゃなかったら…」藤田ニコル、候補に挙がっていた衝撃“本名”を明かす 第1子の名前は「まだ決まってないです」
第1子妊娠中のモデル・藤田ニコル（27）が12日、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に出演。出産前最後となる生放送への出演で、結婚や妊娠期間中の生活などについて明かした。
【写真】第1子を妊娠中 “ふっくらおなか”を抱えた藤田ニコルの私服コーデ
番組では、生まれてくる娘の名前が「まだ決まってないです」と話すニコルのための“参考”として、ゲスト陣がニコルの赤ちゃんの名前を提案するコーナーを展開。流れのなかで、自身のニコルという名前は「お父さんがなんか、国際的に頑張ってほしいって」という思いから命名されたことを明かした。
あわせて「ニコルじゃなかったら、『パンジー』か『サンフラワー』だった」と候補として挙がっていたという自身の名前についても紹介。スタジオから驚きの声があがった。
ニコルは、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。
【写真】第1子を妊娠中 “ふっくらおなか”を抱えた藤田ニコルの私服コーデ
番組では、生まれてくる娘の名前が「まだ決まってないです」と話すニコルのための“参考”として、ゲスト陣がニコルの赤ちゃんの名前を提案するコーナーを展開。流れのなかで、自身のニコルという名前は「お父さんがなんか、国際的に頑張ってほしいって」という思いから命名されたことを明かした。
あわせて「ニコルじゃなかったら、『パンジー』か『サンフラワー』だった」と候補として挙がっていたという自身の名前についても紹介。スタジオから驚きの声があがった。
ニコルは、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。