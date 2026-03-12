JO1木全翔也、書き下ろし曲がCM採用「めっちゃうれしい」 金城碧海との制作秘話「そのとき高熱で…」
グローバルボーイズグループ・JO1が12日、都内で行われた「『Sorule』リブランディング＆ブランドアンバサダー・JO1 新CM発表会」に登壇した。
【写真】かわいすぎる…！嬉しそうな表情の川尻蓮＆サプライズバースデーケーキ
JO1が出演する新CM「なりたい髪は、いつだって」篇には、木全翔也・金城碧海が作詞、木全が作曲・編曲した書き下ろし楽曲「BreezyLove」を採用した。
メンバーが書き下ろした楽曲が、タイアップソングとなるのは今回が初めて。木全は「めちゃめちゃうれしいです！1年前ぐらいに作って、まだ歌詞やタイトルがない状態でメロディとインストだけだったのですが、『ぜひ使わせていただきたい』と言っていただき、そこから作詞の作業に移りました」と声を弾ませながら説明。「どうやったら新商品に合う歌詞になるのかなと試行錯誤していいものができたなと思っています。すごい力作で、自信をもって出せるものだなと思います」と力を込めた。
また、作詞に参加した金城は「自分自身が、毎日使用していて、ふと感じるにおいや質感、雰囲気を自分自身が思ったことをそのままつづりました」とにっこり。すると、木全が「僕が煮詰まっているとき、碧海に連絡したんです。その時、すごい高熱で」と告白。金城は、39度8分の熱に耐えながら作詞したことが明らかになった。
木全は、そんな金城に「もともと（作詞を）したいと言っていたので、やってくれるかなと思って。助けを求めちゃいました」と感謝を伝えた。
同楽曲は、18日午後6時にリリースされる。
同ブランドは、新たなブランドコンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を打ち出した。JO1が出演する新CM「なりたい髪は、いつだって」篇は、きょう12日から全国放映される。
【写真】かわいすぎる…！嬉しそうな表情の川尻蓮＆サプライズバースデーケーキ
JO1が出演する新CM「なりたい髪は、いつだって」篇には、木全翔也・金城碧海が作詞、木全が作曲・編曲した書き下ろし楽曲「BreezyLove」を採用した。
メンバーが書き下ろした楽曲が、タイアップソングとなるのは今回が初めて。木全は「めちゃめちゃうれしいです！1年前ぐらいに作って、まだ歌詞やタイトルがない状態でメロディとインストだけだったのですが、『ぜひ使わせていただきたい』と言っていただき、そこから作詞の作業に移りました」と声を弾ませながら説明。「どうやったら新商品に合う歌詞になるのかなと試行錯誤していいものができたなと思っています。すごい力作で、自信をもって出せるものだなと思います」と力を込めた。
木全は、そんな金城に「もともと（作詞を）したいと言っていたので、やってくれるかなと思って。助けを求めちゃいました」と感謝を伝えた。
同楽曲は、18日午後6時にリリースされる。
同ブランドは、新たなブランドコンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を打ち出した。JO1が出演する新CM「なりたい髪は、いつだって」篇は、きょう12日から全国放映される。