大谷亮平の“発言”に共演者「かわいい」反応
俳優の大谷亮平（45）が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（毎週水曜 後9：00）にSPゲストとして出演。テーマ「結婚だけが幸せじゃない！おひとり様の本音爆発SP」にちなみ、一人で過ごす時間についての本音を明かした。
【全身ショット】スタイル良すぎ！やわらかな笑顔をみせる大谷亮平
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「寂しさをふと感じる時はありますか？」と聞かれると、「クリスマスとか、夕暮れ時にその日が終わろうとしている瞬間に、『何してるんだろうな、一人で』って思うことがあります」と告白した。
これに上田が「ごめんなさいね、失礼な言い方しますけど…おっさんはクリスマス平気そうな気がするもんね」とツッコミを入れると、大谷は「大事ですよ〜」と笑顔で返答。スタジオからは「かわいい」といった声が上がり、笑いに包まれていた。
