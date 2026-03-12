¡ÚWBC¡Û¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨¡õ½ÐÎÝÎ¨¥È¥Ã¥×¡¡½ÐÎÝÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î7³äÄ¶¡¡ÂçÃ«¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡¢¥¢¥é¥¨¥¹¤éÊÂ¤ß¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò¤ª¤µ¤¨Æ²¡¹¤¿¤ëÀ®ÀÓ
2026Ç¯WBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬ÊÂ¤ß¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤é¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢ÂÇÎ¨.571¡¢½ÐÎÝÎ¨.727¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤äÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡¢µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤é¤òÃæ¿´¤ËÌöÆ°¡£´Ú¹ñ¤ä¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¤ò²¼¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«²¼°ÌÂÇÀþ¤ÇÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸»ÅÄÁª¼ê¤Ï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢12½ÐÀÊÃæ7ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ3ÆÀÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.571¡¢½ÐÎÝÎ¨.727¤ÈÂç³èÌö¡£ÂÇÎ¨¤È½ÐÎÝÎ¨¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê(ÂÇÎ¨.556¡¢½ÐÎÝÎ¨.692)¤ä¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.Áª¼ê(ÂÇÎ¨.462¡¢½ÐÎÝÎ¨.611)¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹Áª¼ê(ÂÇÎ¨.500¡¢½ÐÎÝÎ¨.529)¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤é¤¬¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤é¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÂÐÀï¡£·èÀï¤ÎÃÏ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ËÅþÃå¤·¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÀþ¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¸»ÅÄÁª¼ê¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£