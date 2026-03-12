人気グループ「JO1」が12日、都内でアンバサダーを務めるヘアケアブランド「Sorule（ソルレ）」のリブランディング＆新CM発表会に出席した。

この日配信されるCMソング「Breezy Love」は、メンバーの金城碧海と木全翔也が作詞し、木全は作曲と編曲も担当。メロディーやインストは約1年前に制作したといい、木全は「ソルレさんの方から是非使わせていただきたいと言っていただいて、作詞の作業に移ったんですけど、どうやったらソルレさんの新商品に合う歌詞になるかなとすごい試行錯誤した。いいものができたなと思っているので、力作です」と笑顔。「僕が作詞に煮詰まっている時に、碧海に“ちょっと手伝ってくれない？”と頼んだんです」とも振り返り、その当時金城が39度8分の高熱状態で作詞に取り組んだことも告白。「おかげですごい良いものができたんで、本当にありがとうございます」と感謝した。金城も「自分自身が毎日ソルレを使用していて、ふと感じる匂いとか質感とか雰囲気、自分が思ったことをそのまま歌詞につづりました」と話した。

イベント終盤には、今月2日に29歳の誕生日を迎えた川尻蓮へバースデーケーキのサプライズが。メンバーも「凄い！」と大喜びで、川尻は「可愛すぎる！ありがとうございます」とうれしそうな表情を浮かべていた。