「ＷＢＣ・Ｄ組、ドミニカ７−５ベネズエラ」（１１日、マイアミ）

侍ジャパンの準々決勝の相手が、ベネズエラに決まった。

試合後、オマー・ロペス監督は日本について「チャンピオンになりたいのなら最高のチームを倒さなければならない。もし相手が有利だとしても、その状況に備える必要がある」と敬意を示しつつ、決意を語った。

この日はＶ候補のドミニカに競り負けた。それでも悲観する様子は一切みせず「今日、私たちは十分に戦った。最初から被害を最小限に抑えようとし、試合を戦い続けた」と納得の様子。「それは日本戦でも同じことが起こるだろう。負けるかもしれない、なんて考えることはできない。私たちはその試合に勝ちにいく」と自信をのぞかせた。

日本戦の先発はランヘル・スアレス投手（レッドソックス）と明言した。昨季、フィリーズで２６先発、１２勝８敗、防御率３・２０をマーク。平均球速１４５キロのツーシーム、チェンジアップ、カットボール、カーブを織り交ぜる技巧派。オフにレッドソックスと４年１億３０００万ドル（約２０１億円）で合意したメジャートップクラスの左腕だ。

打線は強力。１番アクーニャからこの日４安打の２番ガルシア、３番アラエス、４番コントラレス、メジャー通算３０３本塁打のペレスと並ぶ。

この日、侍ジャパンの吉田、佐藤輝、坂本、伊藤らも現地観戦。準々決勝、その先で当たる可能性も含めて、熱視線を送った