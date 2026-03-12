セブンすごすぎ！「エッセルスーパーカップ」や「ガルボ」など無料券どっさり。3月12日に″1つ買うと1つもらえる″大量追加。

セブン-イレブン各店では、2026年3月12日から18日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。

3月10日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンはこちらから。

「ブルガリアヨーグルト」も無料券の対象に

1つめの対象商品は、明治「チョコレート効果」の「カカオ72% パウチ」「カカオ86% パウチ」「カカオクランチ 小袋」です。

いずれか1個を購入すると、「ガルボ」の「チョコ ポケットパック」「つぶ練り苺 ポケットパック」「ブラック ポケットパック」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「エッセル スーパーカップ」の「超バニラ」「チョコミント」。

どちらか1個を購入すると、「エッセル スーパーカップ チョコクッキー」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、アサヒ「1本満足バー」の「プロテインチョコ」と「プロテインホワイト」。

どちらか1個を購入すると、「1本満足バー」の「プロテインストロベリー」「プロテインブラック」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、明治「ブルガリア のむヨーグルト ONE SHOT」、「ブルガリアヨーグルト」の「ジューシーブルーベリー」「ジューシー苺」です。

いずれか1個を購入すると、「ブルガリア のむヨーグルト ONE SHOT」「ブルガリアヨーグルト 低糖」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、コカ・コーラ「よわない檸檬堂」と「よわない檸檬堂 無糖レモンとシークヮーサー」（各350ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも3月19日から4月1日まで。

アイスやお菓子、ノンアルコール飲料まで、様々な商品が無料券の対象となっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ