スタメン定着で充実のシーズンを送るジェイコブス晶…フォーダム大が「負けたら終わり」の戦いへ

日本代表として「パリ2024オリンピック」や「FIBAアジアカップ2025」にも出場したジェイコブス晶が所属するフォーダム大学が、3月8日（現地時間3月7日）をもって2025－26レギュラーシーズンの日程を終了させた。

最終戦となったロード・アイランド大学戦では、ジェイコブスは22分出場し7得点6リバウンド2アシストを記録し、61－49で勝利した。フォーダム大は今シーズン17勝14敗、カンファレンス内8勝10敗という戦績だった。

ハワイ大学で2年間を過ごし、今シーズンからフォーダム大へ編入。大学3年目のシーズンとなったジェイコブスは、31試合中29試合でスターターを務め、1試合平均約28分のプレータイム、7.1得点、4.9リバウンド、3ポイント成功率33.6パーセントをマークした。

今後は3月12日から同16日にかけてアトランティック10・カンファレンスの決勝トーナメントが開催される。ジェイコブスが所属するフォーダム大は第8シードとして第2ラウンドから参戦し、ジョージ・ワシントン大学（第9シード）と14日（現地時間13日）に対戦する。

この過酷な負けたら終わりのトーナメントを勝ち抜き、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメントへの出場を狙うジェイコブスがどのようなパフォーマンスを見せるのか。日本バスケの未来を担う若き才能から目が離せない。

