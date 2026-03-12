１２日の債券市場で、前日に事実上の限月交代となった先物６月限は反落。原油高や円安進行を受け、インフレ圧力が高まるとの懸念から売りが優勢だった。



米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化し、原油の供給が滞るとの見方から前日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が反発。日本時間１２日朝方には一段と上昇し、エネルギーの大半を輸入に頼る日本のインフレ圧力につながることが警戒された。また、為替市場で円安が進み物価の上振れリスクを高める恐れがあることも相場の重荷となった。前日の米長期債相場が続落（金利は上昇）したこともあって積極的に買いを入れにくく、債券先物は軟調に推移した。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比２７銭安の１３１円７２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の取引はまだ成立していない。



出所：MINKABU PRESS