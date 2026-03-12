開催：2026.3.12

会場：ローンデポ・パーク

結果：[ベネズエラ] 5 - 7 [ドミニカ共和国]

WBCの試合が12日に行われ、ローンデポ・パークでベネズエラとドミニカ共和国が対戦した。

ベネズエラの先発投手はＥ・ロドリゲス、対するドミニカ共和国の先発投手はＳ・アルカンタラで試合は開始した。

1回表、3番 Ｊ・ソト 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでドミニカ共和国得点 VEN 0-2 DOM

1回裏、4番 Ｗｓ・コントレラス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 1-2 DOM

3回表、2番 Ｋ・マルテ 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでドミニカ共和国得点 VEN 1-3 DOM、4番 Ｖ・ゲレーロＪｒ． 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでドミニカ共和国得点 VEN 1-4 DOM

3回裏、2番 Ｍ・ガルシア 2球目を打って左中間へのタイムリーツーベースヒットでベネズエラ得点 VEN 2-4 DOM、3番 Ｌ・アラエス 初球を打ってライト線へのタイムリーツーベースヒットでベネズエラ得点 VEN 3-4 DOM

4回表、1番 Ｆ・タティスＪｒ． 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでドミニカ共和国得点 VEN 3-7 DOM

9回裏、3番 Ｌ・アラエス 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでベネズエラ得点 VEN 4-7 DOM、4番 Ｗｓ・コントレラス 初球を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でベネズエラ得点 VEN 5-7 DOM

試合は5対7でドミニカ共和国の勝利となった。

この試合の勝ち投手はドミニカ共和国のＳ・アルカンタラで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はベネズエラのＥ・ロドリゲスで、ここまで0勝1敗0S。ドミニカ共和国のＥ・アルバラドにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-12 12:18:12 更新