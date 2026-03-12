ÎÁÍý¤¬¤·¤ó¤É¤¤¸¶°ø¤Ï¡ÖÄ´Íý¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤À¤Ã¤¿!? ¡ÖÎÁÍý¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¡×¤Î¥¹¥¹¥á¡ÚÇ¾¤¬Èè¤ì¤Ê¤¤²È»ö¡Û
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û´ÊÃ±¡ª¥Ü¥È¥ë¤ËÀþ¤ò°ú¤¯¤À¤±¤ÎÄ´Ì£ÎÁ´ÉÍý½Ñ
Æü¡¹¡¢²È»ö¤Ë°é»ù¤Ë»Å»ö¤Ë¤ÈÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÇ¾¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ¡×¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö¤Î¥¿¥¹¥¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ½Äê¡¢ÎÁÍý¤ËÁÝ½ü¡Ä¡Ä¡£´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¾ï¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥Èµ¤Ì£¤Ç¤¹¡£ ¡Ö°é»ù¤ä»Å»ö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬Â³¤¯¤±¤ì¤É¡¢¤»¤á¤Æ²È»ö¤À¤±¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ¬¤ò»È¤ï¤º¤ËºÑ¤à¡Ø¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥É¡Ù¤Ç²ó¤·¤¿¤¤¡ª¡×
ËÜ´Ö¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤¬Èè¤ì¤Ê¤¤²È»ö¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤Î¥³¥Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢ËèÆü¤Î²È»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤âÇ¾¤ò»È¤¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡ÖÎÁÍý¡¦¸¥Î©ÊÔ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
▶¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
ËÜ´ÖÄ«»Ò¤µ¤ó
ÃÎÅª²È»ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£²È»ö¤ò¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤·¤Æ¥é¥¯¤Ë¤¹¤ëÀìÌç²È¡£Æ°Àþ¡¦¼ýÇ¼¡¦²ÈÅÅ¡¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤²È»ö¤ÎÀß·×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÈÇ¾¤ÎÈè¤ì¤ò¸º¤é¤¹²È»ö½Ñ¡É¤â¼ÂÁ©¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¼¹É®¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£▶︎ note¡§asakohonma_kaji▶︎ Instagram¡§honma.asako.official
¢£¡Ú¸¥Î©ºî¤ê¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¡Û¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁª¤Ö¡×¤Ë¤·¤ÆÇ¾¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤½¤¦
ÊÔ½¸Éô¡§ ËèÆü¡Öº£Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¡¢²¿¤Ë¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜ´Ö¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§ ¡ÖÎÁÍý¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼Â¤ÏÄ´Íý¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢ËèÆü¥¼¥í¤«¤é¸¥Î©¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ ³Î¤«¤Ë¡¢»Å»öÃæ¤ä°ÜÆ°Ãæ¤â¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¤¢¤ì¤È¤³¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡×¤È¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤º¤Ã¤È¸¥Î©¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÜ´Ö¡§ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤âÇ¾¤¬¾ï¤Ë¡Ö¸¥Î©¥â¡¼¥É¡×¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÈèÏ«¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£²ò·èºö¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ò¸º¤é¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ ¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ò¤É¤¦¸º¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ËÜ´Ö¡§ ¸¥Î©ºî¤ê¤Ç¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ö¡¿©ºà¤Îºß¸Ë¡×¡Ö¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö£³ä¤±¤ë»þ´Ö¤ÈÂÎÎÏ¡×¤Î3¤Ä¤òÆ±»þ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òËè²ó¥¤¥Á¤«¤é¤ä¤ë¤«¤é¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÁªÂò»è¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¡ÖÁª¤Ö¤À¤±¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢ËÜ´Ö¤µ¤ó¤Ëº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¸¥Î©¤Î¥Ï¥Ã¥¯½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¸¥Î©¤ÎÉéÃ´¡×¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë£³¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥¯½Ñ
1. ¼çºÚ¡ÜÉûºÚ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë
¡Ö¤³¤Î¼çºÚ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉûºÚ¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡×¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼çºÚ¤ÈÉûºÚ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò1¡Á2½µ´Ö¼þ´ü¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎã¡Û
¡¦·îÍËÆü¤Ï¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¤ÎÆü▶ÉûºÚ¤Ï¡ÖÌîºÚ¤ÈÍñ¤Î¥¹¡¼¥×¡×
¡¦²ÐÍËÆü¤Ï¡ÖÀ¸Õª¾Æ¤¡×¤ÎÆü▶ÉûºÚ¤Ï¡Ö¤â¤ä¤·¤È¥Ë¥é¤Î¥Ê¥à¥ë¡×
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ú¥¢¤ò·è¤á¡¢ÍËÆü¤´¤È¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼çºÚ¤âÉûºÚ¤â°ìÀÚ¡¢Çº¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. °ìÉÊ¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤È¤Î¤¦¡Ö¤Ò¤È»®´°·ë¤ÎÆü¡×¤òºî¤ë
Ê£¿ô¤Î¸¥Î©¤òÆ±»þ¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤È¡¢¼ê½ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦Æ¬¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥·¥Á¥å¡¼¡¢È¬ÊõºÚ¤Ê¤É¡¢¤´¤Ï¤ó¡¢Æù¡¢ÌîºÚ¤¬°ìÉÊ¤Ç¤È¤ì¤Æ¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤È¤Î¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½µ1¡Á2²ó¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÊÌ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎã¡Û
¡¦¥«¥ì¡¼▶¥É¥ê¥¢¤ä¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤Ë
¡¦È¬ÊõºÚ▶Ãæ²ÚÐ§¤ä¤¢¤ó¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë
¤È¤¯¤Ë¥ë¡¼¤òÆþ¤ì¤ëÁ°¤Î¥«¥ì¡¼¤Î¶ñ¤Ï¡¢Æù¤ÈÊ£¿ô¤ÎÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢ÆÚ½Á¤äÆù¤¸¤ã¤¬¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë±þÍÑ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
3. 15Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Æü¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖºÇÄã¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢15Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¸¥Î©¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎã¡Û
¡¦´ÊÃ±¥Ñ¥¹¥¿▶¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤æ¤Ç¤Æ¡¢»ÔÈÎ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢²È¤Ë¤¢¤ëÌîºÚ¤Çºî¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤òÅº¤¨¤ë
¡¦´ÊÃ±¾Æ¤Æù▶Æù¤ÈÌîºÚ¤ò¾Æ¤¤¤Æ»ÔÈÎ¤Î¾Æ¤Æù¤Î¥¿¥ì¤ò¤«¤é¤á¡¢¤´ÈÓ¤ÈÂ¨ÀÊ¤ÎÌ£Á¹½Á¤òÅº¤¨¤ë
Ã¯¤Ç¤âºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊÉ¤ËÅ½¤ê½Ð¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¶¦Í¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Öº£Æü¤Ï¤ª´ê¤¤¡ª¡×¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¡ÚÇã¤¤Êª¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¡Û¡ÖÇã¤¤»þ¥é¥¤¥ó¡×¤ò·è¤á¤Æ¡¢Çä¤ê¾ì¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤Ê¤¯¤¹
ÊÔ½¸Éô¡§ ¸¥Î©ºî¤ê¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤â¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°Â¤¤¤«¤é¡×¤ÈÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»È¤¤¤¤ì¤º¤Ëºá°´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¡Ä¡£¡¡
ËÜ´Ö¡§ ¤½¤ì¤âÇ¾¤Î»È¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö²¿¤¬É¬Í×¤«¡×¡Ö±ÉÍÜ¤ÏÂ¤ê¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤ò¡¢Çä¤ê¾ì¤Ç°ìÅÙ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤éÈè¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö³Ð¤¨¤ë¡×¡ÖÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Çä¤ê¾ì¤ÇÌÂ¤ï¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜ´Ö¡§ »ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤»þ¥é¥¤¥ó¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£Íñ¤äµíÆý¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¡¢ÄêÈÖ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡ÖÇã¤¤»þ¥é¥¤¥ó¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ì¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤é¼«Æ°Åª¤Ë¿©ºà¤òÊä½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤Ï¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ü¥È¥ë¤Ë°ú¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿Àþ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¡¢¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
ËÜ´Ö¡§ÎäÂ¢¸Ë¤ä¾®¤µ¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÅ½¤Ã¤Æ¡Öºß¸Ë¡×¤È¡ÖÇã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¡×¤òÊ¬¤±¤ë´ÉÍýË¡¤ÏÈó¾ï¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÍñ¤Ï»Ä¤ê2¸Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¡×¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¥Ü¥È¥ë¤Ë°ú¤¤¤¿Àþ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î´ð½à¤ò·è¤á¡¢¥é¥¤¥ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¿©ºà¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤À¤±¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö²¿¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«¡×¤ò¸½¾ì¤Ç¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ËÜ´Ö¤µ¤ó¤Ëº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ëÇã¤¤Êª¤Î¥Ï¥Ã¥¯½Ñ¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÇã¤¤Êª¤ÎÉéÃ´¡×¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë£²¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥¯½Ñ
1. ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï1ÆüÃ±°Ì¤Ç¤Ê¤¯½µÃ±°Ì¤Ç¤È¤È¤Î¤¨¤ë
ËèÆü¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡×¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ï¡×¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÄ¶¤¿¤¤¤Ø¤ó¡ª¡¡1½µ´Ö¤Ë1ÅÙÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯²ÈÄí¤Ê¤é¡¢Çã¤¤Êª¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÆù¡¢µû¡¢Íñ¡¢Æ¦Îà¡¢ÍÕÌîºÚ¡¢º¬ºÚ¡¢¤¯¤À¤â¤Î¡¢³¤Áô¤ä¤¤Î¤³¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤â¤Ê¿©ºà¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ìÄÌ¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò£±½µ´Ö¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤Ð¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï£±½µ´ÖÃ±°Ì¤Ç¼«Á³¤Ë¤È¤È¤Î¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¡£
2. ÀáÌó¤¹¤ë¤Ê¤é¿©ºà¤è¤êÆüÍÑÉÊ¤Ç
»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾å¼ê¤Ë¿©ºà¤ò»È¤¤¤Þ¤ï¤»¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¡Ö¤É¤³¤¬°Â¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤¬°Â¤¤¡×¤È1±ßÃ±°Ì¤ÇÀáÌó¤ËÎå¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡£°Â¤µ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ë¤È¡¢½ÅÊ£Çã¤¤¤·¤¿¤ê¡¢»È¤¤ÀÚ¤ì¤º¤Ë¼Î¤Æ¤ë¥à¥À¤âÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤Ï¡Ö»È¤¤ÀÚ¤ë¡×¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÀöºÞ¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤ò°Â¤¤Å¹¤Ç¸ÇÄê²½¤·¤ÆÀáÌó¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡×¤â¸º¤ë¤·¡¢¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ ¸¥Î©¤âÇã¤¤Êª¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜ´Ö¡§ ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¼êÈ´¤¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡×¤ä¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤ÈÆ±¤¸¡£»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤·¤ÆÇ¾¤ÎÈèÏ«¤òÍÞ¤¨¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤²È»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹