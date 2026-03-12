Snow Manの公式TikTokで、岩本照とラウールの「オドロウゼ！」ダンス動画が公開された。

■岩本照＆ラウールが「オドロウゼ！」を笑顔でダンス

岩本は長髪をまとめ、ブラウンのジャケットにネクタイを合わせたスタイルで登場。

一方、ラウールは金髪ヘアに個性的なシャツと、ダメージ加工が施された光沢感のあるパンツを合わせたファッションだ。

ふたりは抜群のスタイルが際立つシルエットで、岩本のラップパートに合わせてダンス。軽快なステップを踏みながらキレの良い動きを披露し、楽しげな表情も印象的だ。

動画の最後にはふたりでピースを決め、笑顔を見せた。

SNSでは「スタイル良すぎてびっくり」「脚長すぎ」「ダンスキレキレ」「かわいくて頭抱える」「ひーくんの後ろからひょっこり出てくるラウが最高すぎる」「ひーくんの大人の色気 × ラウールのモデル体型＝優勝」などの声が寄せられている。

■“真知子巻き”したラウールがソロで踊る動画も

なお、ラウールは個人のアカウントでも同じパートのダンスを披露。黒のライダースジャケットとダメージジーンズを合わせた装いでサングラスをかけ、青と白のスカーフを“真知子巻き”したラウールが、青空の下で踊る動画にも反響が集まっている。

■Snow Man 「オドロウゼ！」リレーダンス

Snow Man

