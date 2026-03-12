King & Prince『Myojo』表紙で金メダルをかじる！「海人のほっぺはあったかかった」（永瀬）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが、3月21日発売『Myojo』5月号の通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページ、厚紙カードに登場する。

■「今日の俺たちはむき出しだったよ！」（高橋海人）

全国4都市をめぐるドームツアーを敢行するなか、3月25日には最新シングル「Waltz for Lily」をリリースするKing & Prince。永瀬廉は3月27日公開の映画『鬼の花嫁』でＷ主演。グループとしてはもちろんのこと、個人としても映画やドラマ、バラエティを始めとした多方面でめざましく活躍し、世代や性別を問わず熱い支持を集めている。

『Myojo』での初登場から、永瀬は14年4ヵ月、高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）は12年7ヵ月となるこの5月号で、King & Princeがレギュラーを卒業。

通常版はそんなふたりの門出を祝した金メダル表紙。デニムの双子コーディネートを着用し、チークを入れたほっぺたをくっつけあいながらひとつの金メダルをかじる、密着カットとなっている。

「今日の俺たちはむき出しだったよ！」（高橋）、「海人のほっぺはあったかかった」（永瀬）と言うほどの距離感に注目だ。

通常版の裏表紙は、ふたりそろって花を舌にのせて子どものように笑う、キュートすぎるカットを採用。

ちっこい版の表紙は、晩餐会をイメージして撮影。レースのグローブや大きなリボンタイをまとった、春らしいロマンチックなドレスアップスタイルのふたりが、花をさしたフォークを口元に添えるコンセプチュアルな美麗カットとなっている。

ちっこい版の裏表紙はガラっと雰囲気を変え、白シャツ、黒ネクタイ、リムレスメガネというクールな双子コーディネートを着用。表裏でギャップを楽しめる。

中面では、King ＆ Prince、ティアラ（ファンネーム）、『Myojo』が互いに賞を贈りあう『いただきたい！ さしあげたい！ れんかい AWARD、発表!!』を12ページで特集。過去の座談会迷言集や恒例の“くじびきトーク“などに加え、“れん⇔かい BIGLOVE 賞”、“ティアラは♡♡♡で賞“と称し、愛の言葉をたっぷり語る座談会も敢行。

また、『Myojo』でのふたりの歴史を振り返りつつ、東京ドーム公演で話題になった“Myojoジャンプ”の軌跡と最新の“Myojoジャンプ”カットも収録するなど、読みごたえも見ごたえもバツグン。レギュラー登場ラストとなる今回も、いつも通り爆笑の絶えない“れんかいワールド”が繰り広げられた、多幸感あふれる特集だ。

また、永瀬廉のソロ連載『日日恋廉』もレギュラー最終回。拡大版で届ける。

■『Myojo』5月号のその他の特集

SixTONESのメンバーがひとりずつ登場する大好評連載『SixTONES “if” Photo Theater』の5回目は、ジェシーが登場。ダンスのコソ練をのぞいているかのような、エモーショナルな瞬間を8ページにわたって切りとった。

大特集は『俺の黒歴史』。デビュー組からジュニアまでの失敗談やイキりエピソードなどの、笑える“黒歴史”と憧れの先輩に感動した“白歴史”を集めた。

また、第32回あなたが選ぶジュニア大賞の新部門“いちばんバブい”の上位にランクインしたジュニアが登場する、厚紙カード『ばぶばぶカード』もついてくる。

■書籍情報

2026.03.21 ON SALE

『Myojo』2026年5月号 通常版／ちっこい版

■リリース情報

2026.03.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Waltz for Lily」

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

