ちゃんみな、乃木坂46らとのコラボフードが都市型音楽フェス『CENTRAL』の入場無料エリアに登場

4月3日～5日に横浜の街全体で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」の内容が公開。音楽ライブと連動しながら、グルメ・お笑い・アーティストコラボフードなど、様々なコンテンツが展開される。

■「CENTRAL餃子フェス」の開催も決定

グルメでは、CENTRALに出演する豪華アーティスト全10組（＝LOVE、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、モーニング娘。’26、amazarashi、ORANGE RANGE、結束バンド、凛として時雨、ちゃんみな、優里）の世界観をフード・ドリンクで表現した、「CENTRAL FIELD」限定のオリジナルメニューが登場する。

併せて、全国各地から個性溢れる人気餃子が集結する「CENTRAL餃子フェス」の開催も決定。東の聖地・宇都宮のシンプル王道餃子、地元・横浜の人気町中華のエスニック餃子、大阪の人気ラーメン店のシビ辛餃子、西の聖地・博多の名物ひと口餃子など、栃木県から福岡県まで全国各地から、見た目も楽しい様々にアレンジされた20種類の餃子がこのイベントのために大集合する。

アーティストコラボフードまたは餃子を購入すると『CENTRAL』会場内のサントリーブースにてアルコール＆ノンアルコールが100円引きになるクーポン券をプレゼント。「CENTRAL FIELD」のフードエリアの営業時間は4月3日12時～19時30分、4月4日11時～19時30分、4月5日11時～19時30分となる。

◎アーティストコラボフード

＝LOVE：とくベチュ♡いちごパフェ 1,200円

苺とホイップ、ハートクッキーを重ねた華やかなパフェ。可憐なビジュアルと甘酸っぱい味わいが魅力。

乃木坂46：放課後の葡萄ソーダ 1,000円

グループのイメージカラーを取り入れたグレープソーダ。フルーツとミントを添え、爽やかに仕上げた。

FRUITS ZIPPER：ふるっぱー♡もこチョコミルク 1,000円

ロゴステンシルをあしらったチョコミルク。ふんわりとしたクリームと優しい甘さが楽しめる。

モーニング娘。’26：モーニングスモア’26 1,000円

「モーニングコーヒー」を想起させるカフェラテをスモア仕立てにアレンジ。甘さを抑えたラテに香ばしく炙ったマシュマロを合わせた、優しい味わいのドリンク。

amazarashi：言葉ゾンビ ケバブサンド 1,200円

スパイシーなポークと特製ソースをピタパンで包んだケバブサンド。重厚感のある味わいが特徴。

ORANGE RANGE：ミクスチャーフルーツラテ＆ゼリー 1,000円

ミックスジュースにオレンジゼリーを合わせたドリンク。食感のアクセントも楽しめる一杯。

結束バンド：結束 JAM ROCK BERRY COLA 1,100円

クランベリーとクラフトコーラをベースに、ベリーやナタデココを加えたミックスドリンク。甘酸っぱさと弾ける食感が印象的な一杯。

凛として時雨：abnormal pepper rice 1,400円

ガーリック香るビーフとライスをブラックペッパーで仕上げたペッパーライス。混ぜ合わせることで味わいの変化を楽しめる。

ちゃんみな：TEST ME TASTE MY “DONUT” 1,200円

ベリーソースを忍ばせたドーナツのセット。甘さの中にアクセントを効かせた一品。

優里：ベテルギウスポテト 1,000円

星形ポテトにガーリックバターとチーズソースを合わせたフレーバーポテト。ブラックペッパーが味を引き締める。

■錦鯉、アキラ100％、マツモトクラブらが「SMA芸人ステージ」に登場

さらに特設ステージにて「SMA芸人ステージ」を開催。錦鯉、アキラ100％、マツモトクラブをはじめ実力派から個性派まで多彩なSMA芸人6組の出演が決定した。本ステージでは一部手話通訳の実施や、ウィスパリングエリアを設けてより多くの方が“笑い”を共有できる環境づくりを目指す。

加えて、歌舞伎町を舞台に展開されるダンスサイファー＆バトルイベント「Kabukicho Street Cypher」が、特別に「CENTRAL FIELD」でも開催される。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/