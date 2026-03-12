INIライブ映画公開記念舞台挨拶＆全国の劇場で生中継決定
INIのライブ映画『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』（3月27日公開）の公開を記念して、舞台挨拶および全国の上映劇場での舞台挨拶付き上映会の実施が決定した。
■バリアフリー上映の実施も決定
公開記念舞台挨拶は、映画公開日の3月27日にTOHOシネマズ新宿にて実施。その模様は、全国の上映劇場のスクリーンにて生中継される。
さらに、本作のバリアフリー上映の実施も決定。『HELLO! MOVIE』方式を採用した、視覚障がい者用音声ガイド、聴覚障がい者用日本語字幕を利用できる。詳細は映画特設サイトまで。
■リリース情報
2026.04.22 ON SALE
SINGLE「PULSE」
■映画情報
『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』
3月27日(金) 全国公開
出演：池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（高は、はしごだかが正式表記）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅
監督：オ・ユンドン
製作：CJ4DPLEX
配給：TOHO NEXT 吉本興業
協力：LAPONE ENTERTAINMENT
(C)2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.
■関連リンク
映画特設サイト
https://ini-official.com/feature/xquare_masterpiece_livefilm
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/