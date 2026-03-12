　12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1100円安の5万3900円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万4177.15円に対しては277.15円安。出来高は1万2325枚となっている。

　TOPIX先物期近は3624ポイントと前日比76.5ポイント安、現物終値比15.24ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53900　　　　 -1100　　　 12325
日経225mini 　　　　　　 53915　　　　 -1085　　　275706
TOPIX先物 　　　　　　　　3624　　　　 -76.5　　　 13343
JPX日経400先物　　　　　 32895　　　　　-615　　　　1808
グロース指数先物　　　　　 762　　　　　 -17　　　　1914
東証REIT指数先物　　　　1964.5　　　　　 -11　　　　　 4

株探ニュース