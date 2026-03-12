日経225先物：12日正午＝1100円安、5万3900円
12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1100円安の5万3900円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万4177.15円に対しては277.15円安。出来高は1万2325枚となっている。
TOPIX先物期近は3624ポイントと前日比76.5ポイント安、現物終値比15.24ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53900 -1100 12325
日経225mini 53915 -1085 275706
TOPIX先物 3624 -76.5 13343
JPX日経400先物 32895 -615 1808
グロース指数先物 762 -17 1914
東証REIT指数先物 1964.5 -11 4
株探ニュース
