12日13時現在の日経平均株価は前日比957.65円（-1.74％）安の5万4067.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は69、値下がりは1500、変わらずは20と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は144.4円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が136.38円、東エレク <8035>が85.24円、豊田通商 <8015>が26.57円、ファナック <6954>が21.39円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を50.54円押し上げている。次いで信越化 <4063>が36.43円、コナミＧ <9766>が6.52円、大塚ＨＤ <4578>が5.18円、任天堂 <7974>が4.45円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は鉱業の1業種のみ。値下がり1位は不動産で、以下、銀行、その他金融、証券・商品、保険、非鉄金属と並ぶ。



※13時0分4秒時点



