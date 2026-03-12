「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第17節は14日（土）と15日（日）に計5つのカードが実施される。

■ヴォレアス北海道 vs VC長野トライデンツ

©SV.LEAGUE

第15節から4連敗中のヴォレアスが今節でホームに迎えるは現在25連敗中のVC長野。どちらが白星をつかんで事態を好転させられるか。ヴォレアスは現在9勝23敗の9位に沈んでいるとはいえ、リーグ全体1位のサーブレシーブ成功率44.5％を筆頭に、サーブ効果率9.6％はリーグ全体2位、1セットあたりのブロック決定本数2.17本は同5位と攻守で高い水準にある。ただしアタック決定率は45.1％でリーグ最下位となっており、いかに得点機をものにできるかが鍵を握る。対するVC長野は1セットあたりのブロック決定本数1.53本がリーグ最下位でウィークポイントに。マシュー・ニーブスやファルハン・ハリムの攻めのサーブで、ヴォレアスへ思うように攻撃させないところから勝機を探りたい。

■東レアローズ静岡 vs サントリーサンバーズ大阪

©SV.LEAGUE

ともに先週の第16節では連敗を喫したもの同士の対戦。そう、首位のサントリーは前節で連勝が29でストップしたのである。ドミトリー・ムセルスキーの出場機会が限られたとはいえ、それでも代わりにスタメンで起用された甲斐孝太郎は両日で2桁得点をマークし、ここからさらに力をつけてチームの戦力になること間違いなし。対する東レ静岡もキリル・クレーツの留守を預かる山田大貴がポイントゲッターとしてブレイク中。第16節のGAME1では両チームを通して最多23得点と気を吐いた。もっとも、フルセットで敗れたその試合でチームは大阪Ｂへ計23本ものブロックポイントを献上しており、直接失点を減らすことは高いブロック力を誇る今節のサントリーを相手にも重要となってくる。

■広島サンダーズ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

第16節ではGAME2でストレート勝ちを収めて、ウルフドッグス名古屋の連勝を7でストップさせた広島TH。その試合では三輪大将と西本圭吾の両ミドルブロッカー、それにチーム最多16得点をマークしたフェリペ・モレイラ・ロケの3人がそろって3本のブロックシャットを浴びせた。今節のホームゲームで迎えるは、こちらも第16節でサントリーから連日ストレート勝ちを収めた日鉄堺BZ。GAME1では高梨健太がチーム最多4本のブロックポイントを叩き出し、渡邉晃瑠が3本と続いた。ともにパンチ力のあるアタッカーが並ぶだけに、今節もブロックが鍵となりそうだ。広島THが14勝18敗の6位、日鉄堺BZが12勝20敗の7位であり、チャンピオンシップ進出の命運を大きく左右するであろう週末だ。

■ウルフドッグス名古屋 vs 東京グレートベアーズ

©SV.LEAGUE

WD名古屋は第16節の両日で被ブロック本数が2桁を超えるあたりに、不安が残る戦いぶり。実際にGAME2ではストレート負けを喫して、連勝は7でストップした。ホームで臨む今節は、1セットあたりのブロック決定本数が2.2本でリーグ全体4位の東京GBを相手に、いかにアタックの決定率を高められるか。その東京GBはチャンピオンシップ進出を確定させるために（現在は17勝15敗の5位）、3連勝中の勢いを加速させたいところ。第16節のGAME2ではVC長野に第1セットを落とし、第2セットを32-30でなんとか競り勝つと第3セットからはセッター、アウトサイドヒッター、ミドルブロッカーの3選手を入れ替える大胆な采配で勝ち星につなげた。選手層の厚さを強みに、次なる勝利へ。

■大阪ブルテオン vs ジェイテクトSTINGS愛知

©SV.LEAGUE

昨季レギュラーシーズン覇者の大阪Ｂは第16節のGAME1で2季連続となるチャンピオンシップ進出を決めた。その試合では東レ静岡に対して、中国籍ミドルブロッカーの彭 世坤が驚異のブロックポイント7本をマーク。またフィリピン籍アウトサイドヒッターのブライアン・バグナスも途中出場ながら5本と続くなど存在感を放っている。ともに過去に日本のリーグでプレーした実績を持ち、チームへのフィットも早かった。充実の戦力を擁してチャンピオンシップへの体制を整えていく。一方のSTINGS愛知も現在3連勝中。名だたる外国籍選手に目がいきがちだが、第16節のGAME2では川口柊人と藤中謙也がそろって4本のブロックポイントを叩き出した。こちらも充実の戦力をもってして今節は大阪Bのホームへ乗り込む。

■SVリーグ男子第17節 試合日程・放送情報・配信情報

ヴォレアス北海道 vs VC長野トライデンツ

▼日時

GAME1：3月14日（土）13時05分～

GAME2：3月15日（日）13時05分～

▼会場

リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東レアローズ静岡 vs サントリーサンバーズ大阪

▼日時

GAME1：3月14日（土）14時05分～

GAME2：3月15日（日）14時05分～

▼会場

北里アリーナ富士

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

広島サンダーズ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

▼日時

GAME1：3月14日（土）14時05分～

GAME2：3月15日（日）13時05分～

▼会場

広島サンプラザホール

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

ウルフドッグス名古屋 vs 東京グレートベアーズ

▼日時

GAME1：3月14日（土）14時35分～

GAME2：3月15日（日）13時35分～

▼会場

エントリオ

▼放送

GAME1：J SPORTS 2

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

▼配信

J SPORTSオンデマンド

大阪ブルテオン vs ジェイテクトSTINGS愛知

▼日時

GAME1：3月14日（土）18時05分～

GAME2：3月15日（日）18時05分～

▼会場

おおきにアリーナ舞洲

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド