プライムビデオは12日、4月11日に両国国技館で開催するWBC世界バンタム級2位・那須川天心（27＝帝拳）と同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）によるWBC世界同級挑戦者決定戦を「Prime Video Boxing 15」として独占ライブ配信することを発表した。

那須川は昨年11月24日、世界初挑戦で井上拓真とのWBC同級王座決定戦に0―3で判定負け。プロボクシング8戦目、キックボクシングと総合格闘技を合わせると計55戦目で初黒星を喫した。約4カ月半ぶりの再起戦では強敵相手に世界再挑戦を懸けた一戦となる。

また同興行ではバンタム級世界ランキングでIBF5位、WBO8位、WBC12位、WBA14位に位置する秋次克真（28）が日本デビューを果たすことも決定した。和歌山県生まれの秋次は前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）のスパーリング相手を務めた経験もあり、ここまで14戦全てを米国のリングで戦い全勝4KO。昨年11月には世界挑戦経験者ビンセント・アストロラビオ（28＝フィリピン）に7回TKO勝ち。日本デビュー戦となる同級10回戦では、昨年11月にWBA同級4位の増田陸（28＝帝拳）に負傷判定負けしたホセ・カルデロン（メキシコ）と対戦する。

また同興行ではWBC世界スーパーフライ級1位の坪井智也（29＝帝拳、3勝2KO）が元2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（36＝メキシコ、43勝22KO5敗2分け）と対戦。また、前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO1敗）がフライ級での再起戦で、元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（25＝メキシコ、18勝8KO1敗）と戦う。2連続KO勝利中の久保寺啓太（24＝帝拳）も参戦することが決定した。

またプライムビデオはこの日、帝拳プロモーションとの長期契約を締結したことも発表。帝拳ジムの浜田剛史代表は「今回、Prime Videoと帝拳プロモーションの長期契約が締結されたことを大変うれしく思っています。那須川天心は今回、強豪エストラーダとの挑戦者決定戦に挑みますが、また大きく成長した姿を皆様に見せてくれるものと思います。サポーティングカードでは世界を見据える坪井、再び世界を狙う高見、帝拳期待の大型新人・久保寺、そして日本初登場となる秋次の試合を行います。ぜひPrime Videoで皆様の応援をお願いいたします」とコメント。

『Prime Video Boxing 15』配信予定試合は以下のとおり。

▽WBC世界バンタム級挑戦者決定戦―那須川天心（帝拳）vsファンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）

▽スーパーフライ級10回戦―坪井智也（帝拳）vsペドロ・ゲバラ（メキシコ）

▽フライ級10回戦―高見亨介（帝拳）vsアンヘル・アヤラ（メキシコ）

▽バンタム級10回戦―秋次克真（米国/日本）vsホセ・カルデロン（メキシコ）

▽132ポンド（約59.8キロ）契約6回戦―久保寺啓太（帝拳）vsクリサルディ・ベルトラン（フィリピン）※試合順は未定。