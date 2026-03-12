ゲームパッドではなくマットです。

テレビゲームは屋内で画面を見つめて、指先を動かすだけ。運動にならないので不健康なイメージがありますよね。

フィットネス系ゲームはいくつもありますが、ちょっと時代も去ってマイナーなジャンルになっている感もあるかなぁ？

エクササイズができるコントローラー

圧力感知型ゲームマットの「GAMR」は、前後左右に足を踏み出して操作するコントローラー。

これでゲームをすれば、意識せずとも運動にもなってしまいます。見た目は完全に音楽ゲームの『ダンスダンスレボリューション』ですけどね。

スマホ、タブレット、スマートTV、PCにBluetooth／有線接続し、いくつもの既存ゲームに使えます。

踏んだボタンは触覚フィードバックで振動しますが、オマケみたいな機能でしょうね。

中心のボタン部分はバランスボードを置いての操作も可能。足を出さずとも体重移動で操作ができると、体幹やバランス感覚が磨かれますね。

シンプルだから続けられる

足で9カ所のボタンを押すとはいえ、手で持つゲームパッドほど器用に操作はできません。なので『DDR』的な音ゲーやジャンプだけの『Temple Run』、おなじみの『テトリス』みたいなシンプル操作ゲームに最適。購入すると無料ゲームが10本付いてきます。

開発チームは、今後オンラインでスコアを競ったり、チャレンジをこなしたりでモチベを保ったまま短時間でサクっと遊べるゲームも提供予定。きっとお気に入りが見つかることでしょう。

3種のマットをご用意

「GAMR」には『ダンレボ』級の本格プレイヤー向け「Rhythm」、子供用に少し小さい「Junior」、そして体幹やバランス重視のゲームに特化した全種対応型「Active」の3モデルがあります。ユーザーの年齢やレベルに応じて選ぶのが良いですね。

Image: GAMR

足での操作は、フィットネス系でなくとも自ずと全身運動になりますね。ゲームパッドやスマホをポチポチするより圧倒的に運動量が多いです。ヨガマットよりアクティヴなゲーミングマットで、運動不足を解消したいですね。

クラファンで出資ができる

「GAMR」は現在、海外のクラウドファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

Source: YouTube, GAMR, KICKSTARTER via NEW ATLAS