『ただの白髪染め』は卒業ーー！ シャレ見えも叶う【白髪ぼかしボブ】みーっけ♡

白髪を隠すのではなく、ハイライトや柔らかなカラーでなじませる白髪ぼかしが、大人世代から人気を集めています。根元の伸びが目立ちにくくなるだけでなく、髪に透明感や立体感が生まれるのも大きなメリット。今回は人気美容師さんのInstagram投稿から、手入れが楽でオシャレに決まる最新の白髪ぼかしボブをご紹介します。

ピンクグレージュが大人可愛い外ハネボブ

ハチ上を内側へ整え、毛先を外ハネに仕上げた白髪ぼかしボブです。ピンク味を感じる柔らかなグレージュカラーが、白髪を自然になじませてくれます。毛束はあえてくしゃっとスタイリングすることで、カジュアルな中にもこなれ感の漂う佇まいに。

ハイライトが光る立体的なレイヤーボブ

地毛風のブラウンをベースカラーに採用したレイヤーボブです。トップをふんわりと丸く作り、ベースを軽やかな外ハネにすることでメリハリのあるシルエットに。ハイライトはトップを中心に施すことで、白髪を自然にぼかすだけでなく奥行きが生まれて、ボリュームアップ見せも期待できます。

細めハイライトがなじむ切りっぱなしボブ

ベースのダークブラウンに、たっぷりと細めのハイライトを散らした切りっぱなしボブ。ストレートタッチの質感にほんのり外ハネを加えることで、今どきなスタイリッシュさを表現しています。コントラストを効かせたハイライトが白髪ときれいに溶け合い、伸びても境目が目立ちにくいはず。

ハイトーンが美しい柔らかなベージュボブ

ハイトーンのべージュボブは、白髪も一緒に淡く染め上げることで全体を均一に整えています。トップはふんわりと内へ流して、柔らかな立体感をプラス。ベースの外ハネが軽やかなニュアンスを運び、白髪を活かした透明感のあるスタイルに仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@charlly_hairworks様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里