どれが出てもかんわいいぃぃぃ♡【マクドナルド】見逃したくない「新作ハッピーセット」って？

おまけが話題になることも多い【マクドナルド】の「ハッピーセット®」。コンプリートしたくなるほど可愛いおもちゃや、どれがもらえるか分からないワクワク感も魅力です。2月27日からは、マクドナルドでおなじみのアイテムがおもちゃになって登場中。今回は、3月13日からの第3弾で再配布予定のおもちゃを紹介します。

カラフルで気分もアップ！ インテリアとして飾りたくなる

手のひらにのるミニサイズの「マクドナルド テーブルブース」。トレーや紙袋をデザインしたシール付きなので、自分好みにデコレーションが楽しめるのも嬉しいポイントです。テーブルには木目調の柄が入っていて、細かなところまで再現されているよう。

ハンバーガーが食べたくなる！？

なかなか目にすることがない、キッチン内にある「マクドナルド バーガーグリル」。カバーを上げ下げできるようになっていて、上げると調理中のパティが！ 赤ランプが点灯しているので、焼き上がりまではもう少しかかるのかも！？

第3弾では、第1弾と第2弾で登場したおもちゃ全18種類が再配布の予定。ぜひチェックして！

writer：Reco.N