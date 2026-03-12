【niko and ...の新作バッグ】が大人におすすめ！「500mlボトルや長財布も入る」「肩当たりが優しい」

季節の変わり目、「バッグを新調して気分を変えたい！」という人も多いのでは。デイリーコーデの相棒にするなら、デザイン性にも実用性にも優れたアイテムを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、【niko and ...（ニコアンド）】の新作バッグ。今回は、収納力や使い心地が良さそうなトートバッグをピックアップしました。

大人が持ちやすいレザートート

【niko and ...】「レザー2WAYトートバッグ」\12,500（税込）

高級感のあるレザー素材で、ワンランク上のコーデに導いてくれるトートバッグ。ややコンパクトなルックスながら、公式サイトによると「500mlボトルや長財布、ポーチ、ハンカチなどの荷物がすっきりと収納可能」とのことで、見た目以上の収納力が期待できます。取り外し可能なショルダーベルトが付いており、シーンに合わせて持ち方を変えられるのも嬉しいポイント。

パソコンも収納できる大きめトート

【niko and ...】「レザー巾着トートバッグ」\14,000（税込）

通勤用のバッグを探しているなら、13インチまでのPCが収納できる大きめトートバッグがおすすめ。こちらも同じくレザー素材を使用したもので、公式サイトには「太幅のハンドルは、重い荷物を入れても肩当たりが優しい」とのこと。紐でキュッと絞れる巾着型なので、シルエットのアレンジが可能。内側と外側に合計3つのポケットが付いており、小物を整理して収納できます。

writer：Emika.M