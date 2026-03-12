WBC1次ラウンド・プールB

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBは11日（日本時間12日）、米ヒューストンでメキシコ―イタリア戦が行われ、9-1でイタリアが勝利した。勝利必須のメキシコは5点を追う5回に二盗を試みたが、結果は失敗。セオリーとはかけ離れた攻撃で、反撃の芽がしぼみ、SNSは「なぜ」の声が続出している。

5点を追う5回一塁。カウント1-2から一走・ゴンザレス（パイレーツ）がスタートを切った。走者を動かして、反撃を試みたが、結果は失敗した。

点差がある場面であれば、セオリーは走者をためること。積極策は結果的に奇策となってしまい、その攻撃に疑問を持った人が多かった様子。SNSではさまざまな書き込みが見られた。

「なぜ走ったのか…」

「5点差で負けていながら盗塁死するって。メキシコさぁ。。。」

「5点負けてんのに盗塁する意味がわからんw」

「メキシコさんこの点差で盗塁しかけて失敗て…」

「5点ビハインドで盗塁失敗でアウトとか、メキシコほんまに何してん」

準々決勝進出に向けて、メキシコは勝利が必要だった。1点を追う3回1死一塁でも走塁ミスが出ていた。中飛で、スタートを切っていた一走オルティスがアウトカウントを間違えたか、捕球されても帰塁せず。痛恨のダブルプレーとなった。プールBはイタリアが4連勝で首位通過。米国が2位で準々決勝進出となり、メキシコは敗退となった。



