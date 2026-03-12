歌手のリタ・オラ（35）が、20代で卵子凍結を勧められたことについて「最高のアドバイスだった」と振り返った。リタは24歳の時に初めて卵子を凍結し、3年後に再度行っている。当時は周囲が驚いたというが、「今ではみんなやっている」と語った。



【写真】私生活では夫の連れ子2人の継母 ベッドで妖艶な人気アーティスト

英ウィメンズ・ヘルス誌のインタビューで、リタは次のように話している。「当時、医師から『一番質のいい卵子を保存するにはとても良い時期だ』と言われたわ。実際、それは本当に最高のアドバイスだった。今は30代半ばで周りにはどうしたらいいか真剣に悩んでいる友人がたくさんいるから」



さらに「その時が来たら、選択肢が広がるだけ。ダヴィナ（マッコール）はいつも「早くしなさい、できるでしょ！」って言うの」と笑顔で付け加えた。



リタは映画監督で俳優の夫タイカ・ワイティティの2人の娘の継母でもあり、その役割を心から楽しんでいるという。「何かに備えて準備できるわけじゃなくて、その瞬間に学んでいくしかないと思う。でも、すべての時間が大好き。あの子たちは本当に夢みたいで、私はすごく運が良かった」と語り、「ネイルをしたり、ショッピングに行ったり。一緒に過ごす時間が本当に楽しい」と明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）