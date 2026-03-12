シンガー・ソングライターのチャーリー・プースが、歌手・宇多田ヒカルをフィーチャリングしたニューシングル「Home」をリリースした。27日にリリース予定のニューアルバム「ホワットエヴァーズ・クレヴァー！」からの先行シングルとなるこの新曲では、宇多田が日本語で歌っているだけでなく、チャーリーも日本語でコーラスを披露している。



【写真】人気シンガー・ソングライターとコラボする日本が誇る歌姫

チャーリーは出産を控える妻ブルックのために書いたという、この曲について「ブルックは僕の人生をより良いものに変え、この世界での自分の存在意義や居場所について全く新しい見方を与えてくれた」と説明している。



そして、宇多田もデモを聴いてすぐに、この曲がチャーリーの真心のこもった曲であることが分かったとして、「音楽愛を真直に表現し続ける才能あふれる音楽家とのコラボレーション、そして英語の歌に日本語の歌詞を加えるという初めてのチャレンジはとても楽しかった」とコメントしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）