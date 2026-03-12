元AKB48でタレント・女優の篠田麻里子が11日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎え、祝福されている様子などを投稿した。



【写真】「2回目の二十歳」のケーキが豪華 生クリームもイチゴもたっぷり

「2回目の二十歳になりました。 笑」と記した篠田は1986年3月11日生まれ。「10代は学生生活が楽しくて、社会に出るのが少し怖かった。 20代はがむしゃらに働いて、鉄の身体みたいに突っ走ってきた気がします。」と、AKB48でトップアイドルとして駆け抜けた時代を振り返る。



続けて「30代は『無理をしない』をテーマに、自分を労ることも覚えました。」とし、迎える40代に「願うのはやっぱり健康。 健康じゃないと、どんなことも楽しめないなと感じています。」とつづった。さらに「これからは無理をしすぎず、 自分を大切にしながら、人生もお仕事も楽しんでいきたいと思います。」と今後を見据え、応援してくれるファンに感謝の言葉を添えた。



バースデーケーキの写真をアップし、プレートに「Happy Birthday MARIKO 40th」とチョコレートで書かれたケーキにはイチゴがたっぷり。また、インナーのキャミソールがのぞく姿で、カットされたケーキのろうそく1本をふっと吹き消す動画などもアップした。



別の投稿では3・11に誕生日を迎えたことを踏まえ、「東日本大震災から今日で15年。」とし、「あの日のことを忘れず、 当たり前のようで当たり前ではない日常があることに 感謝して過ごしたいと思います」と思いをつづっている。



篠田は20歳でAKB48に加入。27歳で卒業するまでグループの黄金期を支えた。2019年2月に一般男性と結婚し、20年に第1子女児を出産。23年に離婚を発表している。



（よろず～ニュース編集部）