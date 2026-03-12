◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ（４月１１日、東京・両国国技館）

ＡｍａｚｏｎのＰｒｉｍｅ会員向け映像配信サービス「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」は１２日、帝拳プロモーションと長期契約を締結したことを発表した。４月１１日に東京・両国国技館で開催されるＷＢＡ＆ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と元２階級制覇王者のＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とのＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦も「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ Ｂｏｘｉｎｇ１５」として独占ライブ配信する。

プライムビデオは、２０２２年４月９日にさいたまスーパーアリーナで行われたＷＢＡ＆ＩＢＦ世界ミドル級王座統一戦・村田諒太（帝拳）対ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）を手始めに、２４年５月６日に東京ドームで行われた世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ・井上尚弥（大橋）対ルイス・ネリ（メキシコ）、昨年１１月２４日にトヨタアリーナ東京で行われたＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦・那須川対井上拓真（大橋）などビッグマッチをライブ配信してきた。

「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ Ｂｏｘｉｎｇ１５」では、那須川が昨年１１月のＷＢＣ挑戦者決定戦で井上拓に判定負けして以来、約５か月ぶりの再起戦に臨む。「やり返さないと気が済まない。しっかりと落とし前をつける」という井上拓へのリベンジへ向け、負けられない一戦となる。

また、アマチュア世界選手権で日本人史上初の金メダリストとなったＷＢＣ世界スーパーフライ級１位の坪井智也（２９）＝帝拳＝が、元世界２階級制覇王者のペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝と同級１０回戦で対戦。前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝はフライ級転向初戦で、前ＩＢＦ同級王者のアンヘル・アヤラ（２５）＝メキシコ＝との同級１０回戦に臨む。

さらにサポーティングカード２試合が新たに発表された。米国を主戦場にしている１４戦全勝（４ＫＯ）のバンタム級世界ランカー秋次克真（２８）が日本のリングに初登場。同級１０回戦で、昨年１１月に増田陸（帝拳）と対戦したホセ・カルデロン（メキシコ）と拳を交える。２戦２勝２ＫＯのホープ・久保寺啓太（２４）＝帝拳＝は、５９・８キロ契約６回戦でクリサルディ・ベルトラン（フィリピン）と対戦する。

帝拳ジム・浜田剛史代表（６５）は「今回、Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏと帝拳プロモーションの長期契約が締結されたことを大変うれしく思っています。那須川天心は今回、強豪エストラーダとの挑戦者決定戦に挑みますが、また大きく成長した姿を皆様に見せてくれるものと思います。サポーティングカードでは世界を見据える坪井、再び世界を狙う高見、帝拳期待の大型新人・久保寺、そして日本初登場となる秋次の試合を行います。ぜひＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで皆様の応援をお願いいたします」とコメントした。

同興行の前売りチケットは１２日午後６時からローソンチケットで販売される。

チケット料金（消費税込み）は、リングサイドＡ＝５万５０００円、リングサイドＢ＝３万３０００円、マス席＝４万４０００円（１つの申し込みで２席分＝２人利用）、指定Ａ＝２万２０００円、指定Ｂ＝１万１０００円。なお、ローソン・ミニストップ店頭Ｌｏｐｐｉでの取り扱いはない。