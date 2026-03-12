ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、日本の相手はベネズエラに決まった。

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は１１日（日本時間１２日）、ドミニカ共和国がベネズエラを破って１位突破を決めた。準々決勝では１３日（日本時間１４日）にドミニカ共和国が韓国、１４日（同１５日）にベネズエラが日本と対戦することが決まった。

メジャーの中心選手が名を連ねるベネズエラ。「１番・右翼」でチームを引っ張るのがアクーニャ（ブレーブス）。２３年には４１本塁打＆７３盗塁をマークしてＭＶＰに輝いた実績を持っている。さらには２２〜２４年に３年連続首位打者に輝いたアラエス（ジャイアンツ）、２１年に４８発で大谷を上回って本塁打王に輝いたペレス（ロイヤルズ）、コントレラス兄弟（レッドソックス、ブルワーズ）らが並んでいる。

準々決勝で先発に抜てきされることが濃厚なのは、Ｒ・スアレス（レッドソックス）。大谷は昨年１０月にポストシーズンで対戦した際には３打数無安打で抑え込まれた。２４年からフィリーズで２年連続１２勝を挙げた実績を誇る。救援にもオリックスのマチャド、カブスで抑えも務めたパレンシアらがそろっている。

これにＸ（旧ツイッター）では「ベネズエラ」がトレンドランク１位に急浮上。ネット上では「ベネズエラか！油断は禁物や！」「格段に相手レベル上がるからがんばれー！」「かなりの強敵になるだろうな！」「ＷＢＣ準々決勝はベネズエラ打線ｖｓ山本由伸」「山場だな」「どのみち、強いとことやることに変わらん」「ベネズエラこえ〜」「熱い試合見せてくれー」「ベネズエラに勝てたとしてもイタリアがやばそう」「震えてる…エグいて」「次の対戦が怖すぎる（笑）」「準々決勝はベネズエラ！！！やったれ日本！！！」「そもそもベネズエラも怖い」「ベネズエラの打線は脅威だけど、守備や細かいところは日本の方が上」「ベネズエラも普通に気抜けない」「ドミニカじゃなくて良かったなんて気軽に言えないくらいベネズエラは強い」「相手にとって不足無し！申し分無し！」「勢いあるドミニカ共和国じゃなくて良かったって言いたいけど、普通にどっちも怖い」「正直むこうも日本はヤバいって思ってるんでしょ。同じよ。叩き潰すのみよ」などとファンは盛り上がっていた。