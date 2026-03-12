BLACKPINK・ROSE、アンコールポップアップを大阪で開催
BLACKPINKのROSEのアンコールポップアップ『rosie ENCOR POP-UP STORE in OSAKA』が12日から29日まで大阪・なんばマルイにて開催される。
【写真】『rosie ENCOR POP-UP STORE in OSAKA』を開催するBLACKPINKのROSE
ROSEは、JENNIE、LISA、JISOOと共に2016年8月にBLACKPINKとしてデビュー。2017年7月に新人としては異例となるデビューショーケースを日本武道館で開催。申込数が20万件を超え、大きな話題となった。その直後の8月に発売した日本デビューミニアルバム『BLACKPINK』はオリコンアルバムランキングで1位に輝き、その後もリリースする作品全てが大ヒットを記録している。
メンバー4人は個々でも活躍。ROSEも2021年からソロ・アーティストとして始動し、2024年12月に自身初のスタジオアルバム『rosie』を配信リリースした。アルバムに先駆けて10月に先行シングルとしてリリースしたブルーノ・マーズとのコラボ曲「APT.」も大きな反響を呼び、2025年の「MTV Video Music Awards」で「Song of the Year」を受賞。2026年は「第68回グラミー賞」で最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞の3部門にノミネートされた。一般主要部門へのノミネートは、韓国アーティストとして史上初の快挙。ブルーノ・マーズと共に「APT.」をオープニングパフォーマンスで披露し、同アワードのオープニングステージを飾った初のソロ名義のK-POPアーティストとして歴史に名を刻んだ。また、英国のブリット・アワード2026で「International Song of the Year」を受賞し、K-POPアーティストとして初のブリット・アワード受賞者となっている。
そんなROSEのアルバム『rosie』の最新コレクションをラインアップし、多数の日本限定アイテムを販売するポップアップストア『rosie POP-UP STORE in JAPAN』が昨年7月から8月にかけて東京で開催された。ROSEの音楽とファッションの魅力を凝縮したアイテムを直接購入できるだけでなく、フォトスポットも多数設置され、ROSE、そしてアルバム『rosie』の世界観に没入することができた。大盛況のうちに幕が下ろされたが、多くのファンの声に応え、12日から今度は大阪で『rosie ENCORE POP-UP STORE in OSAKA』としてアンコール開催されることとなった。
