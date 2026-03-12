今井美樹、8年ぶりアルバムのレコーディング風景公開 布袋寅泰との仲睦まじいショットも
今井美樹の約8年ぶりのアルバム『smile』（2月11日発売）の特設サイトで、レコーディング時の様子を収めた「Recordings Photo Collection」が公開された。
【写真】今井美樹ニューアルバム『smile』ジャケット写真
歌手デビュー40周年となる今年、約8年ぶり、通算21枚目のアルバムとなる『smile』を発売した今井。リリースタイミングで『smile』の特設サイトがオープンし、今井本人のロングインタビュー、関係者からのコメント、今井と作詞家陣による楽曲解説などが公開されてきた。
「Recordings Photo Collection」では、今井のほか、参加アーティスト、ミュージシャン、プロデューサー、作家、スタッフのスタジオでの“笑顔”満載の様子を公開。普段なかなか見ることのできない貴重な内容となっており、夫であり、同作のプロデュースを手がけた布袋寅泰との仲睦まじいショットも公開されている。
今井は、5月から全国ツアー『今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜』を開催予定。5月16日の埼玉・サンシティ越谷市民ホール公演を皮切りに、最終公演となる8月6日の東京・東京国際フォーラム ホールA公演まで、全国23ヶ所、全25公演を行っていく予定となっている。
