松屋、ハンバーグファンに送る“自信作”登場 ふっくらジューシー『煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食』
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、17日午前10時より『煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食』を販売する。
【写真】幸せすぎ！目玉焼きが乗ったバージョンも
同店のハンバーグファンに送る、自信作が登場。鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンの旨味が溶け込んだ、こだわりのトマトクリームソースを合わせた。にんにくをガツンと効かせたパンチがありながらも、野菜の甘みが活きたクリーミーで優しい口当たりで、心まで温まるぜいたくな味わいが口いっぱいに広がる。人気の「うまトマ」とはまた異なった絶品のハンバーグメニューとなっている。さらに、幸福感溢れる「目玉焼きのせ」や、コク旨に味わえる「とろーりチーズがけ」のメニューも展開する。
【写真】幸せすぎ！目玉焼きが乗ったバージョンも
同店のハンバーグファンに送る、自信作が登場。鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンの旨味が溶け込んだ、こだわりのトマトクリームソースを合わせた。にんにくをガツンと効かせたパンチがありながらも、野菜の甘みが活きたクリーミーで優しい口当たりで、心まで温まるぜいたくな味わいが口いっぱいに広がる。人気の「うまトマ」とはまた異なった絶品のハンバーグメニューとなっている。さらに、幸福感溢れる「目玉焼きのせ」や、コク旨に味わえる「とろーりチーズがけ」のメニューも展開する。