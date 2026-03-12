2月8日に行われた衆議院選挙で、自民党は316議席を獲得する圧勝となった。この結果により、長年議論されてきた皇室典範改正の行方にも大きな影響が出ると見られている。

高市首相は解散会見で、皇族数の減少への対策として「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案」や「旧宮家の男系男子を皇族の養子として迎える案」を提示していた。今回、自民党が衆議院で3分の2を超える議席を得たことで、仮に参議院で法案が否決されても衆議院で再可決できる状況となり、政治的な主導権は自民党が握る形となった。

一部報道によると、自民党を中心に日本維新の会や国民民主党、参政党などの多くの政党は「旧宮家の男系男子を現在の皇族の養子として迎え皇籍に復帰してもらう」という案でおおむね一致していると皇室制度に詳しい麗澤大学の八木秀次教授はコメントしている。これまで旧立憲民主党の一部議員はこの案に慎重だったが、今回の選挙結果によってその影響力は弱まる可能性がある。

また、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案については、多くの政党が賛成している。ただし、その配偶者や子どもを皇族とするかどうかについては意見が分かれており、自民党など多くの政党は否定的な立場をとっている。

そのため、女性皇族の子どもが皇族となる仕組み、いわゆる「女性宮家」や「女系天皇」につながる案は、今回の選挙結果によって実現の可能性がかなり低くなったと見られている。

一方で、男系継承を維持した場合、将来的に皇族の人数が減っていくという懸念は以前から指摘されている。ただし八木教授は、この問題についてはまだ過度に心配する段階ではないと指摘している。

皇統を守るために養子の制度が用いられたことも

日本の皇統を象徴する「万世一系（ばんせいいっけい）」という言葉がある。文字どおりに解釈すれば、「永遠の世にわたり、一つの系統が続いている」という意味だ。日本では、この言葉は天皇の系統が途切れることなく続いてきたことを表す言葉として使われている。

現在の天皇陛下である徳仁は、第126代天皇とされている。そしてその皇統は、初代天皇とされる神武天皇から続いていると伝えられている。このように、同じ血統の系譜が連続して続いているという考え方を表した言葉が「万世一系」だ。

ただし、この言葉は単純に「同じ人物の子孫がずっと続いた」という意味だけではない。日本の皇室の歴史を見ていくと、実際にはさまざまな形で皇統が守られてきたことがわかる。たとえば、直系の子がいない場合には、同じ皇族の別の家系から天皇が即位することがあった。これを「皇統の継承」と呼ぶが、こうした仕組みによって皇室は長く続いてきた。

また、皇統を守るために養子の制度が用いられることもあった。皇族の家同士で養子を迎え、皇統が途切れないようにしたのである。つまり、血統の純粋さだけではなく、皇室という制度そのものを維持するための工夫が長い歴史の中で行われてきたということだ。

こうした歴史を見ると、「万世一系」という言葉は単なる血のつながりだけを意味するものではないと分かる。むしろ、「皇統を守り続けてきた歴史」そのものを表す言葉と言えるだろう。

実際、日本ほど長く同じ王朝が続いている国は世界でも珍しい。中国では王朝が何度も交代し、ヨーロッパでも革命や王家の断絶が繰り返されてきた。その中で、日本の皇室は形を変えながらも現在まで続いている。

今の皇室には、天皇陛下と皇后陛下、そしてお子さまである愛子内親王などがいる。皇室の在り方については、女性天皇や皇位継承の問題など、さまざまな議論が続いている。しかしどのような制度になるとしても、日本の皇統が長い歴史の中で守られてきたことに変わりはない。

「万世一系」という言葉は、ともすれば古い言葉のようにも聞こえる。しかし、その背景には、日本という国が長い時間をかけて築いてきた歴史と伝統がある。単なるスローガンではなく、皇室の継承を守ろうとしてきた人々の努力の積み重ねを表す言葉でもあるのだ。

そう考えると、万世一系とは「途切れない血統」だけではなく、「続けようとしてきた意思の歴史」なのかもしれない。長い年月の中で皇統を守り続けてきたという事実こそが、この言葉の本当の意味なのだろう。

文/志水優 内外タイムス