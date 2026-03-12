ご飯を食べ終わった柴犬さん。もちろん、空っぽになってしまった容器の前で飼い主さんを見つめて…。思った以上に切なすぎる表情が話題になっているのです。

思わず、負けてしまいそうになる…！あざと過ぎる表情を捉えたその光景は記事執筆時点で54万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『かあさん、からっぽです…』ご飯を食べ終わった犬→お皿の前で…思った以上に切ない『表情』】

ご飯を食べ終わった犬→空になったお皿の前で…

Xアカウント『@ChinaObachan517』に投稿されたのは、柴犬「こじろう」くんのお姿。

この時、こじろうくんは空っぽになってしまったお皿の前で立ち尽くし、飼い主さんのことをじっと見つめていたのだといいます。

思った以上に切ない『まさかの表情』に反響

『かあさん、お皿が からっぽです…』そう言うかのように、あまりにも切ない困り顔を浮かべていたというこじろうくん。もちろんご飯を貰えていない…なんてことはなく、お皿が空っぽになっているのはこじろうくんが『ぜんぶ食べたから』だった模様。

事情を知らなければ、ご飯を貰っていないのでは、すごくすごくお腹を空かせているのでは…なんて騙されてしまいそうなほどの愛くるしい困り顔に、思わず飼い主さんも負けてしまいそうになることもあるのだとか。

こじろうくんの可愛すぎるお姿は、多くの人々を悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「不思議なことが起こるよね～笑」「これはズルいｗｗ」「負けちゃいそう」「いい表情するなぁ」「うちの犬でもここまでの演技力はなかった」「甘やかしちゃいそう」など多くのコメントが寄せられています。

表情が豊かすぎる！困り顔の男の子

2015年7月23日生まれのこじろうくんは、とっても表情豊かで甘えん坊な男の子。チャームポイントは困り顔で、そこに感情が加わると今回のようなあざとすぎる表情になるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすこじろうくんのお姿は日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ChinaObachan517」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。