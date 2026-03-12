パパとわんこが巻き起こした、想定外のアクシデントが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万6000回再生を突破し、「見事なV字開脚ｗｗ」「何があったらこうなるのwww」「犬ドン引いてて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：入院中、ふと家のカメラをのぞき見した結果→『夫と大型犬が遊んでる』と思ったら…『衝撃の瞬間』】

入院中のママがペットカメラを見てみたら…

TikTokアカウント「shirodesuyo」に投稿されたのは、あるご家庭のペットカメラに映された一部始終。投稿主であるママは、出産のため入院していたといいます。帝王切開の痛みも抜けきらず、落ち着くために家の中の様子を見てみることにしたそうです。

リビングに設置されたペットカメラには、偶然パパと愛犬の『さら』ちゃんが映っていました。2人は、ボール遊びをしていた様子。パパがソファに座り、さらちゃんがボールを受け取っていたようです。

2人を驚かすため声を出そうとした瞬間、とんでもない事故が勃発！！ソファの下に落ちたボールを拾おうとしたパパが、バランスを崩して落下してしまったのです…！！

コントみたいなワンシーンに思わず爆笑♪

ひっくり返ってお尻から落下したパパは、仰向けの体勢で床に叩きつけられました。足を大きく広げて転がったパパの姿に、思わず爆笑してしまったそう。傷が広がる…という不安もありながら、笑いをこらえることができなかったそうです。

一方、パパの大惨事を近くで見ていたさらちゃんは、咄嗟に体を避けて二次被害を免れたそうです。もともと怖がりな性格ということもあり、突然パパが落下してひどく驚いていたとか。ちなみに、カメラに録画機能はなく、たまたま見られたワンシーンとのこと。

後日、ママは赤ちゃんと一緒に無事帰宅。パパが笑わせてくれたおかげで、出産の疲れが癒えた…かもしれませんね♡

衝撃の瞬間を捉えた光景に笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「漫画でしか見たことない転がり方w」「思った以上に転げ落ちてて声出た」「一気に目覚めました(笑)」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「shirodesuyo」には、さらちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shirodesuyo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。