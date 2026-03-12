犬が『熟睡』できているか判断する方法５選

犬にとっても良質な睡眠は健康を維持する上で重要です。しかし、愛犬が熟睡できているかどうか判断できない人も少なくありません。ここでは、犬が熟睡できているか判断する方法を紹介します。

1.近くで音や気配がしても起きない

犬は眠りが浅いと、飼い主が少し動いただけでも起きてしまいます。しかし、熟睡しているときは、近くで動いても、声を出しても起きずに眠り続けます。

もしも寝ている愛犬の近くで立ち上がったり、移動したり、家族と会話したりしていても起きる気配がない場合は、熟睡している状態なのでそっと見守ってあげてください。

2.白目や半目を開けて寝ている

愛犬の可愛らしい寝顔を見ようと顔を覗き込んだら、白目を剥いて寝ていて驚いた…こんな経験はありませんか。犬と暮らしていると、一度は見たことがある飼い主さんが多いと思います。

白目や半目を開けて寝ている状態は、犬が脱力しているために、顔の筋肉が緩んでいる証です。リラックスした状態で完全に深い眠りに入っていると考えられます。

3.いびきをかいている

いびきをかいているときも熟睡しているサインです。体から力が抜けて、筋肉が緩んでいるために軽いいびきが起きる犬は多く、この状態は深い眠りに入っている証でもあります。

ただし、あまりにもいびきの音量が大きかったり、激しかったり、異音が聞こえるなど不安点がある場合は、愛犬の体調を注視してください。

4.口を薄く開いて舌を出している

口を薄く開いてダランと舌が出ている状態も、顔の筋肉が緩んでいるために現れる状態の1つです。

脱力して深い眠りについている状態なので、静かに眠れるように配慮してあげましょう。

5.仰向けや横向きで完全に脱力している

犬が熟睡しているときは、仰向けでお腹を見せるように寝ていたり、横向きに寝転がったまま、足をダランと投げ出すように脱力した様子を見せます。

安心できる環境では、このように無防備な状態で眠る様子を見せてくれる犬が多いので、熟睡のためには安心して眠れる環境を整えることも重要です。

注意すべき愛犬の寝方とは

もしも以下の寝方を見せている場合は、何らかの疾患や体調不良を抱えている可能性が疑われるので注意してください。

前足を伸ばして腰を高く上げたまま寝ている ぎゅっと丸まって震えている 呼吸が異様に速い、荒い 呼吸が止まったり再開したりする いびきが異様に激しい、突然大きくなる

前足を伸ばして腰を高く上げたまま寝ている場合は、膵臓などの疾患が関わっていることもあります。腹痛を感じて通常姿勢で寝られない状態なので、早めに動物病院を受診してください。

他にも呼吸やいびきに異変を感じたら、生活習慣病や心臓病、呼吸器系の疾患などが疑われます。愛犬の健康を守るためにも、かかりつけの動物病院に相談してみましょう。

まとめ

犬が熟睡しているときは、寝方や寝ているときの表情などにサインが現れます。熟睡してもらうためには、安心して眠れる環境づくりが重要なポイントになるので、夜は静かにゆったりくつろげる寝床を整えてあげましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)