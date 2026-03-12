『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1』（原作：林達永／作画：チェ・ミンジ／キルタイムコミュニケーション）が2026年3月6日に発売された。

【写真】『ドローイング』原作者・林達永が贈る異世界ファンタジー『ATMおじさん』

妻と娘にATM扱いされ続け、不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。異世界転生することになった大地は、他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる強力バフスキル「応援」を女神から授けられる。異世界でパブを開き、新生活を送っていたある日のこと。常連の女の子・メルティナが「娼館に売られちゃう」とボロボロの姿で店に来て……。『ドローイング』原作者・林達永が贈る、異世界お色気＆バトルファンタジー。

また本巻の発売日と同日にはキルタイムコミュニケーションのレーベル「ヴァルキリーコミックス」より『異世界で過ごす悪役ロールプレイ ～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～1』（漫画：RAYMON／原作：む～ん）『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC1』（漫画：弥弛／原作：淡海翁人／キャラクター原案：sabet）『人類裏切ったら幼なじみの勇者にぶっ殺された1』（漫画：池田圭紀／原作：溝上良）『人食いダンジョンへようこそ！ THE COMIC7』（漫画：天道まさえ／原作：一年新／キャラクター原案：しりー）も発売された。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）