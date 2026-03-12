bookfanプレミアム、「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」年間ベストストア　趣味グループ総合賞で第1位に

紙書籍オンライン販売サービス「bookfanプレミアム」がオンラインショッピングモール「Yahoo!ショッピング」の2025年度の年間ベストストアを表彰する「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」において「趣味グループ総合賞」第1位を受賞した。

【写真】「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」

LINEヤフー株式会社が運営するYahoo!ショッピングの2025年にもっとも活躍したストアを選出する「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」。そのカテゴリ賞において「bookfanプレミアム」が「趣味グループ総合賞」第1位を獲得。「趣味グループ総合賞」は、趣味カテゴリで特に多くの顧客に支持された上位3ストアに贈られる賞となっている。

今回の受賞を受けbookfanスタッフは「お客様からの多大なるご支持をいただきこのような栄えある賞を賜りましたこと、スタッフ一同心より厚く御礼申し上げます。また、より良い店舗運営のために共に歩み、多大なるサポートをいただいた関係各所の皆様にも、深く感謝しております。日々寄せられる温かいレビューや激励のお声こそが、私たちの何よりの原動力です。これからも「この店で選んで良かった」と心から感じていただけるよう、さらなるサービスの向上と魅力ある店作りに邁進してまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）