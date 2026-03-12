トッピング割引パスポートが付録『すき家 FAN BOOK』　CMに出演・高橋文哉のインタビューも

宝島社のファンブックシリーズの最新刊『すき家 FAN BOOK』が2026年3月11日（水）に発売された。

【写真】すき家の牛丼が「ユッケジャン クッパ風」に アレンジレシピも収録

累計120万部を突破しているシリーズ最新作となる今作では牛丼チェーン店舗数日本一の「すき家」をフィーチャー。本誌の特別付録は「お好きな牛丼・カレーのトッピングが70円引き・またはみそ汁（単品）が無料」になるスペシャルパスポート。2027年3月31日まで何度でも使用できる。すき家で購入可能な「Sukipass」と併用でき、併用利用で1会計につき140円以上割引となる。

本誌では社員が教える「すき家トリビア12」、「ユッケジャン クッパ風」「タコライス風」「カレーのパエリア風」といったテイクアウトで真似できるすき家のアレンジレシピなども収録されるほか、俳優・高橋文哉のスペシャルインタビューも掲載。

2019年に俳優デビューし、2025年にはNHK連続テレビ小説「あんぱん」に出演。2025年8月よりすき家のカレーのCMに出演している高橋。誌面ではCM撮影の現場の様子やすき家との思い出、好きなメニューなど、すき家愛が語られる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）