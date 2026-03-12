「パンどろぼう」ヴィレヴァンにてデザイングッズが期間限定受注開始

「パンどろぼう」シリーズの最新グッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアで受注開始された。受注期間は2026年3月23日（月）10時までとなっている。

【写真】ふせんやピンバッジ……「パンどろぼう」グッズを見る

今回のグッズとしてラインナップされるのは文房具をはじめとする日常使いに便利なアイテムの数々。

登場キャラクターたちが描かれた、パンの形をしたふせん「パンふせん」。冷蔵庫などに貼ることができ、繰り返し書くことのできるペンが付属される「マグネットシート」。レザー素材のおしゃれな「ブックマーカー」。1本でボールペン4色（黒・赤・青・緑）とシャープの機能が揃った多機能ペンとして、パンどろぼうシリーズとのコラボが実現した「ジェットストリーム」。そのほかパンどろぼうの「ピンバッジ」や「ミニハンカチ」もラインナップされる。

ヴィレッジヴァンガードオンラインストアでは上記商品のほか「【パンどろぼう】 ミニリュック型ポーチ あたらしいじぶん」「【パンどろぼう】 ダイカットポーチ/パンどろぼう(あたらしい じぶん)」「【パンどろぼう】ミニストレージボックス」「【パンどろぼう】 メッシュフラットポーチL/【パンどろぼう】とにせ【パンどろぼう】」といったパンどろぼうグッズが販売されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）