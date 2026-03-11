乃木坂46の川粼桜（22）が2026年4月14日（火）に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）。本写真集の発売にあわせて、全国11か所の書店で写真集のパネル展が実施される。

【写真】川粼桜1st写真集『エチュード』パネル展開催日程

多才なメンバーが揃う乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在・川粼桜。初めてのソロ写真集の撮影地として川粼が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市で撮影が敢行された。

南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んでいるという。

本写真集の発売に合わせて3月16日（月）までにオンラインストア「新潮ショップ」から『エチュード』を購入した人限定で「♡23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード♡」が封入された写真集が届くといった企画も実施されている。

そんななか全国11か所の書店で写真集のパネル展が開催決定。全国11か所での実施は、坂道グループ史上でも最大規模となる。

パネル展は各店舗ごとにテーマが設けられており「今日の君のお仕事は一つだけ💗「さくたん沼」にハマること！展」「同一人物だと思えない💗コドモさくたんとオトナさくたん展」「しゅわしゅわな笑顔の君が好き💗彼女感さくたん展」「いっぱいこだわったぞ💗おしゃれコーデさくたん展」といったテーマでパネルが展示。なお開催日程は各店舗ごとに異なる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）