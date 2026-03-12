アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』が、4月10日よりTOKYO MX、BS11にて放送、Prime Videoにて世界独占配信されることが決定。あわせてPV第2弾が公開され、新キャストとオープニング曲が発表された。

原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出されたアクション漫画『北斗の拳』は、1983年から1988年にかけて『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載され、累計発行部数は1億部を超える。1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスが展開されている。

そして、2026年。『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって、原作の魅力を余すことなくアニメ化。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む。究極の暗殺拳“北斗神拳”の第64代伝承者・ケンシロウを武内駿輔が演じる。

本作の初回放送日となる4月10日は第1話と第2話、4月17日は第3話と第4話が2話連続放送・配信となる特別編成で描かれる。

公開されたPV第2弾では、ケンシロウの前に現れる南斗水鳥拳の伝承者・レイや、村を守る女戦士・マミヤが初登場している。

オープニングテーマは、[Alexandros]の「Hallelujah」に決定。疾走感のある爽やかなサウンドが、新たな『北斗の拳』の幕開けを思わせる。

さらに新キャストとして、荒野を彷徨い孤独な戦いを続けている、南斗水鳥拳の伝承者・レイ役を中村悠一、勇猛果敢に村人たちを守り続ける女戦士・ユリア役を青木瑠璃子、ナレーションを山寺宏一がそれぞれ務める。

あわせてレイのキャラクタービジュアルも公開。レイは「義星」の宿命を背負う、南斗水鳥拳の伝承者。両親を殺害し、妹のアイリを連れ去った「7つの傷の男」を追い求め、荒野を彷徨い孤独な戦いを続けている。

3月28日、29 日に開催される「AnimeJapan 2026」では、3月28日のWHITE STAGEで、「おいお前！北斗の放送日を言ってみろ！4月10日だあ!! アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 SPECIAL STAGE!!」が開催される。ケンシロウ役の武内駿輔、バット役の山下大輝、リン役のM・A・Oが登壇する。初回放送の場面カットや、ノンクレジットオープニングが初公開され、大型コラボ情報も発表されるという。

また、4月4日、5日に香港で開催される「CON-CON® HONG KONG 2026」にも、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の出展が決定した。

[Alexandros] コメント

本作への意気込み川上洋平：幼き頃、兄に叩き込まれた漫画であり、“強さ”とは何かを教えてくれた物語でもあります。この作品の精神性は今の時代こそ必要になっていると思います。少しでも今の世の中への橋渡し役になる一曲になればという思いで取り掛かりました。

磯部寛之：アアーーーーーーータタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタァ

白井眞輝：極限の世界の中でも、人がどう立つのかを描いている作品だと思っています。その強さに音楽として少しでも寄り添えたらと思いました。

リアド偉武：疾走感と爽快感と重厚感とドキドキ感とワクワク感と。色々なものを詰め込んで曲を制作し、ドラムを叩きました。そして北斗の拳の画と一緒にこの曲が流れるのをとても楽しみにしていました。2026年の[Alexandros]の一発目の曲です。たくさんの人のツボにはまってくれたら嬉しいです。

『北斗の拳』のお気に入りのセリフ川上洋平：「今日より明日なんじゃ」

磯部寛之：「我が人生に一片の悔いなし」

白井眞輝：「退かぬ！ 媚びぬ！ 省みぬ！」

リアド偉武：「バット……最後だ かあさんと いってやれ」「おかあさ～ん!!」

好きなキャラクター川上洋平：歌詞を書いている間は、ずっとケンシロウに憑依しているような感覚だったので、やはりケンシロウですね。

磯部寛之：ラオウ

白井眞輝：サウザー

リアド偉武：レイ。南斗水鳥拳が好きです。

『北斗の拳』との出会い川上洋平： 幼稚園時でしたかね。兄に叩き込まれました。

磯部寛之： 小学生の頃、全員北斗神拳してました。

白井眞輝： 小学生の時、児童館で読みました。

リアド偉武：漫画もアニメもオンタイムでは見ていなかったので、この機会に初めてちゃんと漫画を読ませてもらいました。不朽の名作と改めて出会うことができて嬉しかったですし、その作品の一部になる事をとても光栄に思っております。

世紀末の世を生き抜くために必要なことは？川上洋平： 他者への思いやりですね。この歳になってようやくわかってきたことでもありますが、本当の強さは力そのものではなく、それを使って誰かを思いやる心にあるということを教わりました。実行できている胸を張れるには程遠いですが見習います（笑）

磯部寛之： 水。

白井眞輝： あの世界では守るべき物を持つキャラが強いと思います。単純な腕力も必要ですが、何のために立ち上がるのかが大事だと思います。

リアド偉武： 優しさ。それは強さ。

中村悠一 コメント

本作への意気込み世代的にもバイブルとして存在していた本作。自分も幼少期、そして大人になってから改めて触れた時、その都度新しい発見や感動があったのを覚えています。参加できることに喜びを感じない者がいるでしょうか？気合が入りすぎて道を見失わない様にする事に、一番気を付けたいと思います。

『北斗の拳』のお気に入りのセリフ名言が多くて選ぶのが大変ですが、ここは「てめえらの血はなに色だ！」にしたいと思います。

好きなキャラクターケンから始まり、レイ、ファルコ、シャチなど、あげればきりがありません。

『北斗の拳』との出会いジャンプで連載されていた時にはあまり読んだことがなかったのですが、その後コミックスで読み、東京に出てきたときに発売され始めた文庫を毎月楽しみにしていました。

世紀末の世を生き抜くために必要なことは？やはり「愛」なんでしょうねぇ。どういう意味か分からない人はアニメみてください！

青木瑠璃子（マミヤ役） コメント

本作への意気込みマミヤを演じさせていただくことになりました青木瑠璃子です。世界中で愛され続けてきた『北斗の拳』という作品に参加させていただけることを、大変光栄に思っております。マミヤは荒廃した世界の中で強く生き抜く女性でありながら、その胸の奥にさまざまな葛藤や痛みを抱えた人物です。彼女の持つ強さと脆さ、その両面を丁寧に表現できるよう、誠心誠意向き合ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

『北斗の拳』のお気に入りのセリフ「わたしはとうに女を捨てたわ。今あなたの目の前にたっているのは女ではない。この村を守るためのただの戦士マミヤよ」 マミヤの覚悟が表れたセリフだと思います。レイとの関係も含めて好きなセリフです。

好きなキャラクターもちろんメインキャラクターの皆さんも好きなのですが……やられていく雑魚たちが好きです。それぞれに個性があって、やられる前フリも壮大で最高です。

『北斗の拳』との出会い物心ついた頃にはもう『北斗の拳』の存在を知っていた気がします。アニメや漫画など、様々なメディアでレジェンド的存在！ と思っていました。

世紀末の世を生き抜くために必要なことは？物資が枯渇している世界だと思います。これも使うかも！ あれも使える気がする！ と、たくさんの物を集めまくって生き抜きたいです。つまり必要なのは……なんだ？とにかく物を集めます！（文＝リアルサウンド編集部）