声優・青木陽菜のフォトブック『Nostalgia』が3月30日（月）に発売。

【画像】出身地・宮城で撮り下ろされた浴衣姿や部屋着でのオトナな表情

『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』要楽奈役、『カードファイト!!ヴァンガードwill+Dress Season2』ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、アーティストとしても活動し、2025年10月1日には1stアルバム『Letters』をリリースした青木陽菜。フォトブックのタイトル『Nostalgia』（ノスタルジア）に決定。

青木の出身地である宮城県を中心に撮り下ろしを行った今作。本人とゆかりのあるスポットや思い出の地などで、浴衣姿や部屋着でのナチュラルな表情や、学校の制服姿、そして黒いドレスを身にまとった、これまでにあまり見たことのないオトナな表情も見せている。フォトブックの編集・制作は声優グランプリが担当した。

青木は「地元・宮城県でのフォトブック撮影ということで、私にとって縁のある場所を提案させていただきました！高校時代に友達と通っていたカフェや、ひなぴよオススメの観光スポット「松島」、見慣れた仙台駅など……！思い入れのある場所を巡りながら、おいしいものを食べたり観光を楽しんだりと、撮影とはいえ、ほぼ旅行気分で過ごしていました。ページをめくりながら、ひなぴよと一緒に旅をしているような気分で楽しんでもらえたらうれしいです。ぜひ宮城県にお立ち寄りの際は、フォトブック片手にお店や観光地を巡ってみてくださいね♪」とコメントを発表した。

その他、各専門店特典絵柄も発表。4月25日（土）はアニメイト仙台にて、4月26日（日）には都内某所にて、発売記念イベントも開催。現在応募受付中となっている。

撮影／カノウリョウマ

（文＝リアルサウンド ブック編集部）