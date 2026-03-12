YouTuberのはじめしゃちょーが3月10日、自身のチャンネルを更新。「日本に全てが白い場所があるらしいので行ってみた。」と題した動画を公開した。サムネイルから雪景色のように真っ白な風景が広がっており、気になって再生したという人も多いだろう。

「広島県にとにかく真っ白な場所がある」と聞いて、現地を訪れたはじめしゃちょー。尾道市・耕三寺の敷地内にある、「未来心の丘」が目的地だ。映画の舞台のような豪華な建造物の数々に圧倒されながら、観光客が来る前に撮影しようと早足で向かう。すると、徐々に目に入る風景から色が消えていき、白の割合が増えていく。

大型のオブジェからテーブルや椅子、トイレ、カフェに至るまで全て白で統一された空間は圧巻で、はじめしゃちょーは「すごい」を連発。「日本じゃないみたい」「現実みがないな」と、非日常を楽しんだ。大規模な白い空間といえば、断崖に白壁の建物が立ち並ぶギリシャ・サントリーニ島を思い浮かべる人も多そうだが、屋根は青かったりする。現地に足を運んだことがあるはじめしゃちょーいわく、「サントリーニを超えている」という。

「アンミカさんを連れてきたいな」と、「白って200色あんねん」の名言をいじりつつ、とにかく大感動だったはじめしゃちょー。コメント欄には、はじめしゃちょーが地元を訪れてくれたことを喜ぶ声ととともに、「広島に行く機会があったらぜひ行ってみたい」「広島県民なのにこんな場所があるとは知らなかった」という人も。非日常を味わいたい人は、旅行の候補地として考えてみてもよさそうだ。

（文＝向原康太）