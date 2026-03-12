山粼賢人が主演を務める映画『キングダム』シリーズの第5作が、『キングダム 魂の決戦』のタイトルで7月17日に公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。

参考：『キングダム 大将軍の帰還』は“継承”の物語だ 大沢たかおが体現した王騎将軍の生き様

時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山粼賢人）と、中華統一を目指す若き王・嬴政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く原泰久の漫画『キングダム』。2019年に公開された第1作『キングダム』から、第2作『キングダム2 遥かなる大地へ』（2022年）、第3作『キングダム 運命の炎』（2023年）、第4作『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）までの4作品で、シリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破している。

前作『大将軍の帰還』に続き佐藤信介が監督を務める最新作で描かれるのは、原作でも屈指の人気を誇るエピソード「合従軍編」。秦以外の全ての国である楚・趙・魏・韓・燕・斉の六国が手を結び、打倒・秦を掲げて結成された“合従軍”が攻め込む「秦 vs 六国」という、シリーズ最大規模の大攻防戦が繰り広げられる。

キャストには、天下の大将軍を目指す主人公・信役の山粼、若き秦国王・嬴政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂役の橋本環奈らシリーズを牽引してきた面々が続投。さらに、合従軍を率いる謎多き軍師・李牧役の小栗旬、かつて祖国を秦に蹂躙され復讐に燃える狂気の猛将・万極役の山田裕貴、豪胆無比な将軍・麃公役の豊川悦司らが集結する。また、物語の鍵を握る新キャストの参戦も予定されているという。

映画『キングダム 魂の決戦』特報 公開された特報映像では、大将軍の意思を継いだ信たちが再び立ち上がる「伝説再来」が宣言される。前作の舞台となった馬陽の戦いで武功をあげ、王騎将軍から矛を引き継いだ信がさらなる高みを目指し激動の戦場へと身を投じていく姿や、李牧の姿、万極との激しい戦いの一端が収められている。

あわせて公開されたティザービジュアルには、甲冑を身にまとい力強い眼差しを見せる信の姿が捉えられている。さらに、嬴政、河了貂、麃公ら秦軍の面々や、李牧、万極ら敵陣の姿も描かれ、「絶体絶命」というコピーが添えられている。なお、今回の特報・ティザービジュアルには重要人物の姿もほのめかされており、その全貌は続報にて明かされる予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）