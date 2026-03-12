サムスン電子ジャパンは3月12日、ノイズキャンセリング対応AIイヤホン『Samsung Galaxy Buds4 Pro』および『Samsung Galaxy Buds4』の販売を開始した。

【画像あり】カラーバリエーションにはオンライン限定も！

両モデルは、世界中から収集した1億件以上の耳形状データと1万回以上の装着シミュレーションの分析に基づいて設計されている。人間工学に基づいたデザインにより、長時間の使用でも快適な装着感を実現したという。

イヤホン本体には、指が自然に触れる位置にくぼみ状のピンチコントロールエリアを配置し、直感的な操作を可能にしている。充電ケースには半透明デザインを採用し、イヤホン本体の状況をひと目で確認できる。

カラー展開は両モデルともにホワイトとブラックを用意。加えて『Samsung Galaxy Buds4 Pro』には、Samsungオンラインショップ限定カラーとしてピンクゴールドが展開される。

『Samsung Galaxy Buds4 Pro』では、サムスンとして初めてベゼルレスウーファーを採用。スピーカーの振動面積を前モデル比で約20%拡大し、より深みのある低音とツイーターによるクリアな高音を実現した。24bit/96kHzの超高解像度オーディオに対応し、原音に忠実なサウンド再生が可能だとしている。

アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）も強化されており、ユーザーの装着状態や耳の形状に合わせてアルゴリズムを最適化する。イコライザーの調整範囲も拡張され、装着状態に左右されにくい安定した音質を実現した。さらに、機械学習を活用したスーパークリアコール機能を搭載し、16kHz帯域に対応した。騒がしい環境でも周囲の雑音を抑えながらクリアな音声通話が可能となっている。

Samsung Galaxyスマートフォンとの連携機能も充実している。充電ケースを開くだけで接続ポップアップが表示され、スムーズにペアリングが可能となった。クイックパネルからノイズキャンセリングの調整や各種設定の変更も行える。

新たにヘッドジェスチャー操作にも対応し、軽くうなずくだけで通話に応答できるほか、音声コマンドによるGeminiなどのAIエージェントの起動にも対応する。

『Samsung Galaxy Buds4 Pro』の販売価格は41,250円（税込）、『Samsung Galaxy Buds4』は31,350円（税込）。販売チャネルはSamsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku（東京・原宿）、Galaxy Studio Osaka（大阪・なんば）の3拠点となる。

あわせて、発売記念キャンペーンも実施されている。Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osakaにて、『Samsung Galaxy Buds4 Pro』または『Samsung Galaxy Buds4』と『Samsung Galaxy S26シリーズ』を同時に購入すると、Buds4シリーズが15%オフとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）