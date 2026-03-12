auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、最大50％のポイント還元となるキャンペーン「超BIGお買い物ラリー」を3月13日～3月20日の期間で開催する。

キャンペーンにエントリーのうえ、期間中に複数の店舗で1回1000円以上買い回りをすると、購入店舗数に応じて最大16％のPontaポイント（au PAY マーケット限定）が還元される。還元率は、2店舗での購入で5％、3店舗での購入で8％、4店舗での購入で10％、5店舗での購入で12％、6店舗以上の購入で最大の16％となる。さらに、3月13日は「三太郎の日」の特典などと組み合わせることで、最大で50％のポイント還元を受けられる。ポイントの還元上限は3000ポイントまで。

ポイント還元のほかにも、Pontaパス会員向けに最大2万円の割引クーポンが当たるハズレなしの特典ガチャが実施される。また、対象商品や店舗で使える50％以上の割引クーポンの配布や、限定セールなども行われる。

これらに加えて、新生活や春の準備をサポートするコラボレーションセールも同時に開催される。「Brand Square by OIOI」や「公式 Yunth Online Shop」「レックダイレクト」「mog-mog」といった対象店舗において、全品ポイント還元や店舗限定クーポンの配布、目玉商品の半額セールなどが順次展開される。